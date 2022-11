Les services des Douanes ont saisi près de 16.000 comprimés psychotropes dans la wilaya de Ouargla, a indiqué samedi un communiqué de la Direction générale des Douanes. «Dans le cadre des activités conjointes des services opérationnels des brigades des Douanes, en coordination avec les différents corps de sécurité, les agents de la brigade régionale spécialisée des Douanes de Ouargla en coordination avec les éléments de l’Armée nationale populaire (ANP) ont procédé à la saisie 14.890 comprimés psychotropes de type +Prégabaline 300 mg+ et 970 comprimés psychotropes de type +Ecstasy+ retrouvés à bord d’un véhicule touristique et à l’arrestation de deux individus», a précisé le communiqué. Cette opération «reflète l’engagement des éléments des Douanes algériennes dans la lutte contre les différentes formes de contrebande, notamment le trafic de drogues et de psychotropes afin de préserver la santé et la sécurité du citoyen ainsi que l’ordre public», conclut le document.

