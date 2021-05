Dans le cadre de la lutte contre la corruption, les juridictions pénales à travers tout le territoire national ont procédé à la saisie et à la confiscation de plusieurs biens meubles et immeubles, a révélé lundi le ministère de la Justice dans un communiqué La même source précise qu’en dinar algérien, « le montant global, mis sous séquestre, s’élève à 52 723 779 807, 49 DA, dont 39 394 008 150,33 DA ayant fait l’objet de décisions de confiscation » alors qu’en Euro « le montant global, mis sous séquestre, s’élève à 1 958 759,31 euros, dont 678 993,84 euros confisqués ». En ce qui concerne le Dollar américain, « le montant mis sous séquestre s’élève à 213 536 809,15 USD, dont 198 472 171,49 USD ont fait l’objet d’une confiscation », ajoute le communiqué qui fait état d’autres saisies de moindre importance en d’autres monnaies. Les sommes susmentionnées représentent des liquidités et des avoirs en comptes bancaires, ajoute la même source. En ce qui concerne d’autres biens meubles, le communiqué évoque la mise sous séquestre de 4766 véhicules, dont 4 689 confisqués et 06 bateaux ayant tous fait l’objet de confiscation« . S’agissant de l’immobilier, la même source mentionne « 301 parcelles de terrain ordinaires et agricoles mises sous séquestre, dont 214 confisquées ». Evoquant également « 119 résidences et 27 magasins, sous séquestre, dont 87 résidences et 23 magasins confisqués », la même source fait état de « 21 autres bâtisses saisies ou confisquées ».

