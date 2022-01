PAR FAZIL ASMAR

L’expert en économie, Abderrahmane Mebtoul, est revenu sur la lutte contre la corruption dont la problématique a fait l’objet d’un grand intérêt de la part du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, lors du dernier Conseil des ministres. Le chef de l’Etat a, en effet, lors de son examen du projet de loi portant lutte contre la corruption, donné des instructions aux parties concernées relatives à l’organisation, la composante et aux prérogatives de la Haute autorité de transparence, de prévention et de lutte contre la corruption. Ainsi que pour l’intensification des actions préventives de lutte contre la corruption, par la définition notamment des nouvelles conditions des annonces des marchés et des appels d’offres dans les journaux. Et surtout, la création d’une nouvelle instance pour enquêter sur l’enrichissement des fonctionnaires publics, sans exception, à travers des procédures légales rigoureuses pour la lutte contre la corruption et l’identification de l’origine de leurs biens.

A ce propos, Mebtoul estime qu’il est nécessaire de mettre en place une vision stratégique pour déterminer les causes de la corruption et non seulement son impact. «Il est évident que la corruption constitue une atteinte à la sécurité nationale et bloque tout processus de développement. Cependant, le contrôle ne saurait se limiter à des actions conjoncturelles mais devra s’inscrire dans le cadre d’une vision stratégique, car les mêmes causes reproduisent les mêmes erreurs», indique-t-il. Si la Cour des comptes, poursuit-il, que le président de la République avait promis de dynamiser et dont les missions sont consacrées par l’ancienne comme par la nouvelle Constitution, avait joué son rôle, on n’aurait pas été obligé de créer d’autres organes pour lutter contre la corruption. «L’objectif, aujourd’hui, est d’éviter que les anciennes pratiques de corruption ne se renouvellent et, pour cela, il faut prévenir avant de punir. La coercition bloque toutes les initiatives créatrices au niveau des institutions et organes de l’Etat notamment, favorisant ainsi le poids de la bureaucratie et de la sphère informelle», prévient-il. Il faut savoir, cela dit, que le fléau de la corruption dépasse le cadre national. «Quand on traite la corruption, il faut la relier également aux réseaux internationaux. Identifier les différents trafics qui sont liés à la sphère informelle représentant plus de 50% de la superficie économique hors hydrocarbures.

Parmi ces trafic, celui de marchandises, d’armes, de drogue, blanchiment d’argent, la cybercriminalité… », souligne-t-il. Plus il y a de dysfonctionnements dans les appareils de l’Etat et plus il y a corruption, selon lui. Les services de sécurité et les différents organismes de contrôle, appelle-t-il, doivent vérifier l’origine des montants de transferts illicites de devises et faire la différence entre les surfacturations en devises et les surfacturations en dinars. «Les sorties illégales en devises ont fluctué entre 97 et 145 milliards de dollars entre 2000-2020. De plus, selon la majorité des experts juristes, il est difficile sinon pratiquement impossible de récupérer les capitaux placés dans des paradis fiscaux, en actions ou en obligations anonymes. Par ailleurs, ce ne sont pas seulement les entreprises publiques qui gèrent mal, s’accaparant d’une partie importante du financement public, mais également l’administration et les services collectifs», conclut-il.

