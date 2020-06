Sept personnes ont été interceptées, dimanche à Bordj Badji Mokhtar, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), qui a saisi un véhicule tout-terrain et six marteaux piqueurs servant dans des opérations illégales d’orpaillage, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP a intercepté, le 31 mai 2020 à Bordj Badji Mokhtar/6e Région militaire, sept (07) individus et saisi un (01) véhicule tout-terrain, six (06) groupes électrogènes et six (06) marteaux piqueurs servant dans des opérations illégales d’orpaillage», tandis qu’»un autre détachement a saisi, à El Oued/4eRM, «un (01) véhicule chargé de (1069) téléphones portables et (680) caméras». Par ailleurs, des Gardes-côtes ont déjoué à Annaba/5eRM, «une tentative d’émigration clandestine de douze (12) individus à bord d’une embarcation de construction artisanal».

Articles similaires