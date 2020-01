Une casemate pour terroristes a été détruite dimanche par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), lors d’une opération de fouille et de ratissage à Tizi Ouzou, indique lundi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’ANP a découvert et détruit, le 26 janvier 2020, une (1) casemate pour terroristes lors d’une opération de fouille et de ratissage à Tizi-Ouzou/1ère Région militaire», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont arrêté, à Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar/6ème RM, 11 individus et saisi 30 groupes électrogènes, 16 marteaux-piqueurs, un (1) détecteur de métaux et 930 comprimés psychotropes», ajoute le communiqué. Par ailleurs, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Batna/5ème RM, Ouargla/4ème RM et Tiaret/2ème RM, six (6) individus et saisi trois (3) fusils de chasse et une quantité de cartouches, tandis qu’un (1) contrebandier en possession de 3730 unités de tabac a été arrêté à Tébessa/5ème RM». Dans un autre contexte, des gardes-côtes «ont mis en échec à Oran/2ème RM, une tentative d’émigration clandestine de onze (11) individus à bord d’une embarcation de construction artisanale», ajoute la même source, relevant que «39 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tamanrasset, In-Amenas, Aïn Témouchent et Tébessa».

