Une bombe, de confection artisanale, a été découverte et désamorcée, vendredi à Boumerdès, par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP), indique dans un communiqué le ministère de la Défense nationale (MDN). « Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une patrouille menée près de la région de Zemmouri, wilaya de Boumerdès, en 1ère Région militaire (RM), un détachement de l’ANP a découvert, très tôt dans la matinée de ce vendredi 08 janvier 2021, une (01) bombe de confection artisanale, immédiatement, une équipe des services spécialisés de l’ANP est intervenue pour désamorcer la bombe », précise la même source. « Cette opération dénote de la permanente veille et disponibilité des unités de l’ANP, pour faire face à toute tentative visant à porter atteinte à la sécurité et la stabilité de notre pays », conclut le MDN.

Articles similaires