Un terroriste armé s’est rendu aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar et trois éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP) à Tiaret et Khenchla durant la période allant du 20 au 26 janvier en cours, selon un bilan du ministère de la Défense nationale rendu public hier. «Dans la dynamique des efforts visant à asseoir la sécurité et la sérénité sur l’ensemble du territoire national, des unités et des détachements de l’ANP ont mené, durant la période du 20 au 26 janvier 2021, plusieurs opérations dont les résultats réitèrent le haut professionnalisme et l’engagement indéfectible de nos Forces armées à préserver et prémunir notre pays contre toute forme de menaces sécuritaires et fléaux connexes», indique la même source. Le MDN précise que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l’ANP et des services de sécurité, un terroriste s’est rendu aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar en 6e Région Militaire», ajoutant qu’il s’agit du dénommé «Larbi Ladmi Mahdi, alias Abba, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012 au niveau du Sahel. Ledit criminel avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions, tandis que des détachements de l’Armée Nationale Populaire ont arrêté trois éléments de soutien aux groupes terroristes à Tiaret et Khenchla». n

