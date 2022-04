Par Lyes Sakhi

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN), un «terroriste» répondant au nom de Berrahmane Ibrahim alias «El-Ouandri Ibrahim» s’est rendu lundi aux autorités militaires à In Guezzam en 6e Région militaire. Cet individu, indique la même source sans préciser dans quel groupe il agissait, «avait rallié les groupes terroristes dans la région du Sahel en 2014». «Il était en possession d’un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, de deux chargeurs de munitions, et d’un poste radio, ainsi qu’une quantité de munitions», ajoute le communiqué du MDN.

«Cette opération réitère l’efficience de l’approche adoptée par le Haut-commandement de l’Armée nationale populaire pour venir à bout du fléau du terrorisme et faire régner la sécurité et la quiétude dans l’ensemble du pays», indique-t-il encore, faisant rappeler que les opérations menées par les éléments de l’ANP contre le terrorisme et la contrebande et l’orpaillage clandestin, qui ont souvent des liens directs ou indirects, sont nombreuses. Elles se comptent par dizaines, selon un décompte non exhaustif établi par notre rédaction à partir de l’année 2018, et attestent de la menace que font peser sur la sécurité de notre territoire les différents groupes armés présents dans les pays voisins du Sahel à l’heure où la sous-région évolue vers un terrain de confrontation et de compétition entre puissances étrangères. Le 20 avril dernier, un communiqué du MDN faisait état de l’interception à Tamanrasset, Bordj Badji-Mokhtar, In Guezzam, Djanet et Tindouf, de personnes armées impliquées dans des activités de terrorisme, de contrebande et d’orpaillage clandestin. Ce document est le dernier d’une série publiée depuis janvier dernier faisant état de l’intervention des soldats de l’ANP pour neutraliser, dans la région d’In Guezzam, mais également dans d’autres points frontaliers du grand sud algérien, d’individus ou de groupes soupçonnés ou accusés d’activités illégales ou d’adhésion à des groupes armés.

A ce sujet, lundi, 25 avril, au siège de la 1re Division blindée (5e Région militaire), le Général de corps d’Armée, Saïd Chanegriha, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a salué, lundi, les «résultats remarquables» enregistrés par les Forces de l’ANP dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. n

