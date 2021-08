Le ministère de la Défense nationale a annoncé la mort de deux militaires lors d’une opération antiterroriste, menée vendredi au niveau de Tacheta-Zougagha, dans la wilaya d’Aïn Defla. Le communiqué du ministère, repris par l’APS, précise en ce sens que deux soldats ont perdu la vie suite à l’explosion d’un engin artisanal, un troisième soldat a également été légèrement blessé : «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d’une opération de fouille et de recherche dans la zone de Tacheta-Zougagha, wilaya d’Aïn Defla, en 1re Région Militaire, le 6 août 2021, et suite à l’explosion d’une mine de fabrication artisanale, le djoundi contractuel Meziane Fouad et le djoundi contractuel Ammour Salah Eddine sont tombés au champ d’honneur, tandis que le djoundi contractuel Dib Badreddine a été légèrement blessé.»

Le ministère de la Défense nationale, qui rappelle «l’engagement et la détermination» de l’Armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste, à «traquer les résidus de ces criminels et les éliminer partout où ils se trouvent, à travers l’ensemble du territoire national», a également fait savoir que le Chef d’état-major de l’ANP, le Général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, a exprimé suite à ce tragique événement «ses sincères condoléances et sa profonde compassion aux familles et aux proches des chouhada et souhaité un prompt rétablissement au djoundi blessé».

Et dans le même contexte de lutte anti-terroriste, on apprenait, hier, la reddition d’un terroriste dans la wilaya de Bordj Badji-Mokhtar. Le dénommé Berbouchi Saïdo dit «Abdelaziz», s’est en effet rendu vendredi aux autorités militaires à Bordj Badji-Mokhtar. Le ministère de la Défense nationale explique que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité de l’Armée nationale populaire, le terroriste dénommé Berbouchi Saïdo dit «Abdelaziz», s’est rendu, le 6 août 2021, aux autorités militaires à Bordj Badji-Mokhtar en 6e Région Militaire». Le terroriste, qui a rejoint des groupes terroristes activant dans la région du Sahel, en 2014, ajoute la même source, s’est par ailleurs rendu aux autorités et avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 5 chargeurs de munitions ainsi que 60 balles.

Mercredi dernier, le ministère de la Défense nationale a fait savoir qu’un terroriste qui avait rejoint des «groupes terroristes» au Sahel a été «capturé» à Bordj Badji Mokhtar. «Un détachement de l’ANP a capturé le terroriste dénommé «B. Ben Mohamed» dit «Abdelmalek» au niveau du Secteur Opérationnel de Bordj Badji Mokhtar/6e RM», précise le MDN dans un communiqué. Le terroriste, qui avait rallié en 2017 des «groupes terroristes actifs dans la région du Sahel», avait en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et 3 chargeurs garnis de munitions.

