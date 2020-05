Une bombe de confection artisanale a été découverte et détruite mardi par un détachement de l’Armée nationale populaire (ANP) à Bouira, indique mercredi un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 19 mai 2020, une (1) bombe de confection artisanale à Bouira en 1ère Région militaire», précise le communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l’ANP «ont arrêté, lors d’opérations distinctes menées à In-Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), vingt-six (26) individus et saisi sept (7) véhicules tout-terrain et quatre (4) camions chargés de 114,7 tonnes de denrées alimentaires, 1600 litres de carburant, ainsi que 65520 unités de produits détergents, destinés à la contrebande», note la même source. A Oran (2ème RM), des Garde-côtes «ont saisi 95,3 kilogrammes de kif traité, et ont déjoué une tentative d’émigration clandestine de neuf (9) personnes à bord d’une embarcation de construction artisanale», ajoute le communiqué.

Articles similaires