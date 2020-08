Les unités de l’Armée nationale populaire (ANP) ont procédé, en juillet dernier, à l’élimination de cinq (5) terroristes et à l’arrestation d’un autre et de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, selon un bilan opérationnel rendu public dimanche par le ministère de la Défense nationale (MDN). En matière de lutte contre le terrorisme, les unités de l’ANP ont procédé, en juillet dernier, à l’élimination de cinq terroristes et à l’arrestation d’un autre et de cinq éléments de soutien aux groupes terroristes, outre la découverte et la destruction de 5 casemates pour terroristes et 39 bombes artisanales», a précisé la même source. Le bilan opérationnel fait état également de la saisie, durant la même période, de «deux (2) fusils de chasse, un (1) fusil à répétition, cinq (5) kalachnikov, quatre (4) pistolets automatiques, trois (3) chargeurs, mille (1000) cartouches, et quatre (4) bombes artisanales».

562 tentatives d’émigration clandestine mises en échec

En matière de lutte contre la contrebande, la même source relève l’arrestation de «374 orpailleurs et la saisie de 165 marteaux piqueurs, 209 groupes électrogènes, 12 détecteurs de métaux, 18 pièces de dynamite, 4 mètres de mèche de détonation, et 57 véhicules». Il est question aussi de la saisie de «262,7 quintaux de tabac, 54840 boites de cigarettes, 78.633 litres de carburant, et 4 paires de jumelles», outre la saisie de «21 sacs de mélange de pierres et d’or brut, deux concasseurs, et deux machines pour la pêche du corail». Le bilan signale aussi la saisie de «2048 unités de médicament, 39.802 unités de boissons, 1607640 unités de jeux pyrotechnique et d’un montant de 2.290.000 DA». Dans le volet lutte contre les stupéfiants et le crime organisé, «77 trafiquants ont été arrêté et 57,29 quintaux de kif traité et 314.157 comprimés psychotropes saisis». S’agissant de la lutte contre la migration clandestine, «274 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés», et «562 tentatives d’émigration clandestine ont été mises en échec», a conclu le bilan. n

