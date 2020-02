Poursuivant la lutte contre la criminalité, les éléments de la brigade de recherches et d’investigations (BRI) de la Sûreté de la wilaya d’Oum El Bouaghi ont neutralisé le 3 février 2020 pas moins de 5 suspects dealers activant dans l’écoulement de la drogue dans le milieu juvénile, en possession d’une quantité de psychotropes. C’est suite à l’exploitation d’informations parvenues aux enquêteurs , ayant trait à 2 individus activant dans l’écoulement des psychotropes dans le chef-lieu de wilaya, que les enquêteurs de la BRI ont entamé le guet des mouvements des suspects avant de les arrêter avec

3 autres individus à bord de 2 véhicules. La fouille du premier véhicule faite par les enquêteurs s’est soldée par la saisie de

3 boites de «Lyrica « (180 comprimés), alors que dans le second véhicule, les policiers ont découvert 6 boîtes de «Tramadol» (180 comprimés) et 3 autres de Prégabaline (180 comprimés) et 5 boîtes de «Tramadol « (100 comprimés), soit un total de 640 comprimés de psychotropes. Pas moins de 5 plaquettes de drogue prêtes à l’écoulement, une somme de 4400 DA (revenus de vente), un cutter et une paire de ciseaux ont été aussi saisi chez l’un des suspects. Déferrés devant le parquet du chef lieu de wilaya, les 5 suspects âgés de 24à 27 ans ont été écroués pour «détention et écoulement de drogue, pratique illégale de vente de produits pharmaceutiques, vente illégale de produits pharmaceutiques périmés».

K. M.

Articles similaires