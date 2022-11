L’Algérie a été élue à l’unanimité, lundi à Oran, à la présidence du Comité de lutte contre le criquet pèlerin dans la région occidentale (CLCPRO) pour les années 2023 et 2024. Cette élection est intervenue lors de la réunion conjointe de la 10e session du Comité de lutte contre le criquet migrateur en Afrique de l’Ouest et de la 15ème réunion de son Comité exécutif, qui s’est poursuivi à Oran pour la deuxième journée consécutive. Cette instance, qui comprend dix Etats membres de la région occidentale de l’Afrique est présidée par le secrétaire général du ministère de l’Agriculture et du Développement rural, Hamid Bensaâd. A cette occasion, le ministre de l’Agriculture et du Développement rural, Mohamed Abdelhafid Henni, qui a supervisé les travaux de cette session, a estimé que «l’élection à l’unanimité de l’Algérie à la tête du comité de lutte contre le criquet pèlerin dans la région de l’Afrique de l’Ouest est un honneur pour représenter les pays d’Afrique du Nord et ceux de la côte ouest pour endiguer l’invasion dévastatrice des criquets». Il a affirmé que «l’Algérie a pris toutes les mesures et procédures nécessaires et mobilisé toutes les capacités pour faire face à ce fléau dangereux comme elle a préparé avec l’Instance un programme de travail pour l’utilisation des technologies modernes dans le domaine de la surveillance». Dans le même contexte, il a déclaré: «nous sommes fiers de cette coordination entre les dix pays membres de ce comité. La demande d’adhésion de quatre autres pays est un indicateur du grand intérêt et de la plus haute importance accordés à la lutte contre l’invasion acridienne en Afrique de l’Ouest et du Nord». La CLCPRO, basée à Alger, a été créée en 2002 et tenu sa première réunion en 2003 à Alger. La 10ème session, qui se poursuivra jusqu’au 1er décembre prochain, réunit dix pays représentés par les secrétaires généraux des ministères en charge de l’agriculture, ainsi que les directeurs généraux de la lutte antiacridienne des pays membres de la même commission, d’autres pays candidats à l’adhésion, le coordinateur du bureau régional de la FAO, ainsi que plusieurs organismes nationaux et internationaux spécialisés dans la recherche et le développement. A l’issue des travaux de la réunion conjointe de la 10ème session du CLCPRO et la 15ème réunion de son comité exécutif, le rapport financier sera approuvé ainsi que le plan de travail budgétisé pour 2022-2024, rappelle-t-on. <

