La 15ème édition de la campagne «Train sans tabac» sera organisée mardi prochain par l’Association nationale El Badr d’aide aux malades du cancer de Blida, à l’occasion de la Journée mondiale sans tabac (31 mai), a-t-on appris dimanche auprès de cette association. Cette campagne sera initiée en coordination avec la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) au niveau de plusieurs gares ferroviaires, pour sensibiliser les usagers du train sur le danger du tabagisme, tant pour l’individu que pour la société «, a indiqué, à l’APS, le président de l’Association El Badr, Mustapha Moussaoui. L’opération concernera, a-t-il ajouté, les gares de Blida, Agha (Alger), Annaba, Bejaia et Oran, avec l’installation de stands et l’animation de différentes activités sur le même thème (devinettes, dessins…). Des bénévoles de l’association El Badr vont également distribuer dans les trains des brochures d’information sur le même sujet au profit des voyageurs. Cette campagne anti-tabac 2022, pour laquelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a choisi le thème «Le tabac: une menace pour notre environnement», a pour objectif de sensibiliser les citoyens sur les dangers et risques liés au tabagisme, ainsi que son impact sur l’individu et l’environnement, Comme chaque année, les organisateurs de cette initiative espèrent réussir à convaincre un nombre de fumeurs, aussi modeste soit-il, d’abandonner définitivement la cigarette, au regard des mises en gardes des spécialistes contre la hausse des différents types de cancer, poumon, larynx, prostate et autres, provoqués par le tabagisme.

