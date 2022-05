Les autorités de la wilaya de Khenchela ont pris une décision portant interdiction partielle et provisoire d’accéder aux espaces forestiers de toutes les communes de la wilaya, durant la période comprise entre le 1er juin et le 31 octobre 2022, a-t-on appris lundi auprès des services de la wilaya.

Dans le cadre des dispositifs anti-incendie de forêts et de récoltes agricoles ainsi que le plan d’organisation des secours en cas de sinistre, et sur proposition du conservateur local des forêts, le wali par intérim, Hadj Farsi, a pris la décision d’interdire aux citoyens et visiteurs de Khenchela l’accès aux sites forestiers, et l’utilisation des barbecue ou tout instrument inflammable à l’intérieur ou sur les bordures des forêts, ont précisé les mêmes services.

La décision de wilaya n 1023 du 29 mai 2022 d’interdire l’accès aux espaces forestiers du 1er juin au 31 octobre prochain exclut, toutefois, les habitants des zones forestières, les associations, les acteurs de la société civile, les personnes en possession d’autorisations exceptionnelles délivrées par les chefs de daïras, et celles relevant des différents organismes publics et administrations dont la présence est dictée par une situation d’urgence, a-t-on souligné.

Le wali de Khenchela par intérim a également chargé le directeur de la réglementation et des affaires générales, le conservateur des forêts, le directeur de la Protection civile, les chefs de daïras et les présidents des assemblées populaires communales, le commandant du groupement territorial de la Gendarmerie nationale et le chef de la Sûreté de wilaya, de veiller à l’application de cette décision, chacun dans les limites de ses compétences, a indiqué la même source.