Plus de 200 kg de kif traité ont été saisis samedi dans diverses opérations combinées menées par des détachements de l’Armée nationale populaire à travers plusieurs wilayas, a indiqué dimanche un communiqué du Ministère de la Défense Nationale. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l’Armée Nationale Populaire en coordination avec les services des Douanes a intercepté, le 18 avril 2020 à Tlemcen/2 e RM, quatre (4) narcotrafiquants et saisi une quantité de kif traité s’élevant à 127 kilogrammes, tandis que des détachements combinés de l’ANP ont appréhendé quinze (15) narcotrafiquants en leur possession 75,500 kilogrammes de kif traité et 5376 comprimés psychotropes, et ce lors d’opérations distinctes à Nâama, Rélizane/2eRM, Béchar/3e RM, Ghardaïa/4 e RM, Constantine et Béjaïa/5 e RM», précise le communiqué du MDN. Par ailleurs, des détachements de l’ANP ont arrêté, à Djanet/4e RM et Bordj Badji Mokhtar/6e RM, 69 individus et saisi 22 véhicules, 2 camions, 68,650 tonnes de denrées alimentaires, ainsi que 39880 litres de carburants, 7 marteaux piqueurs, 13 groupes électrogènes et 11 sacs de mélange d’or but et de pierres, alors que d’autres détachements de l’ANP ont déjoué des tentatives de contrebande de 12728 litres de carburants lors d’opérations distinctes à Souk-Ahras, El-Tarf et Tébessa/5e RM, ajoute la même source.

