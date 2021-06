Les éléments de la brigade mobile de Sidi Moussa relevant de la sûreté de la wilaya d’Alger ont procédé à l’arrestation d’une bande criminelle constituée de trois (03) individus impliqués dans une affaire de contrebande, de stockage, de transport et de vente de psychotropes. «Dans le cadre de la lutte contre la criminalité, sous toutes ses formes, les éléments de la brigade mobile de Sidi Moussa relevant de la circonscription Est du service de wilaya de la police judiciaire (Alger) ont traité une affaire de contrebande, de stockage, de transport et de vente de psychotropes», précise la même source. «En coordination avec le Parquet territorialement compétent, les mêmes éléments ont interpellé une bande de 3 trois (03) individus dont deux (02) femmes», souligne le communiqué, ajoutant que cette opération a permis «la saisie de 14.637 capsules de psychotropes, un montant de 355.000 DA, 6 téléphones portables et un véhicule utilitaire utilisé dans la contrebande et le transport des drogues». Après finalisation des procédures légales, les mis en cause ont été déférés devant les juridictions compétentes, conclut le communiqué.

