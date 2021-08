Poursuivant ses actions de sensibilisation et de prévention contre la COVID-19, la SARL BOMARE COMPANY a organisé avec la collaboration des pouvoirs publics locaux et de la direction de santé d’Alger une campagne de vaccination en faveur des collaborateurs de la SARL BOMARE COMPANY Cette campagne s’étale du 02/08/2021 au 04/08/2021. Pour sa part Monsieur Ali Boumediene Directeur Exécutif de La SARL BOMARE COMPANY a indiqué : «Dans le cadre des efforts engagés par les autorités publiques pour la lutter contre la Covid-19, nous avons décidé de nous inscrire dans une démarche volontariste pour vacciner nos collaborateurs afin de contribuer à la lutte contre la Covid-19, nous avons approché les autorités publiques locales qui ont marqué leurs accords pour nous aider à mettre en place cette opération de vaccination. Je tiens à remercier en mon nom et au nom du personnel de la SARL BOMARE COMPANY l’ensemble des personnes ayant contribué à la concrétisation de cette opération». BOMARE COMPANY réaffirme son total engagement sociétal et renforce sa volonté d’être une entreprise citoyenne qui met l’intérêt humanitaire et social comme priorité.

