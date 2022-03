Entre autres propositions avancées par le Comité scientifique du suivi de la pandémie de la Covid-19, la réouverture des de salles de prière durant le ramadan.

Par Sihem Bounabi

Deux années après le début de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, et après plusieurs semaines d’accalmie marquées par une baisse constante des contaminations, qui sont au plus bas depuis le début de la pandémie, le Pr Ryadh Mahyaoui, membre du Comité scientifique du suivi de la pandémie de la Covid-19 en Algérie, a annoncé que le Comité scientifique a fait des propositions pour alléger les protocoles sanitaires pour le mois de Ramadhan, qui seront officiellement annoncées par les autorités dans les prochains jours.

Intervenant sur la chaîne Echourouk TV, il ainsi annoncé qu’à près de deux années de fermeture, «les salles de prière pour les femmes seront rouvertes ainsi que les espaces d’ablutions». Toutefois, le maintien du port du masque et le respect d’une certaine distanciation physique sont préconisés. Il affirme également que les espaces de loisirs et culturels seront également accessibles au public durant le mois de Ramadhan où les soirées artistiques et les sorties nocturnes sont très prisées par les Algériens.

Il justifie la levée de ces restrictions sanitaires par l’amélioration de la situation épidémique marquée par une nette baisse du nombre de contaminations à la Covid-19. Soulignant que «la situation sanitaire est très confortable». Précisant que sur les 25 cas par jour, dans 38 wilayas il y a zéro cas. Alger, est la wilaya avec le plus grand taux de nouveaux cas avec une moyenne de 5 par jour. Il ajoute qu’il y a moins de 300 hospitalisations à l’échelle nationale avec seulement 6 malades covid en soins intensifs. Il souligne que l’Algérie enregistre les taux de décès les plus bas par rapport aux pays limitrophes, enchaînant que «cela témoigne de la stratégie payante de notre pays. Il faut féliciter toutes les personnes qui ont aidé à gagner cette bataille contre la Covid».

Avec toutes ces données, il estime que toutes les conditions sont réunies actuellement pour la reprise des activités normales dans les hôpitaux pour la prise en charge des malades chroniques hors Covid avec en priorité les malades cancéreux et les maladies cardiaques ainsi que les actes chirurgicaux.



Protocole pour le suivi des patients post-Covid

Il a également appelé à un meilleur suivi des malades post-Covid, car dans quelques cas, il a été constaté la persistance de certains symptômes durant des mois, à l’instar d’une fatigue chronique, d’insomnies et l’apparition de nouvelles pathologies, comme le diabète, des allergies. «Nous avons rédigé à cet effet un fascicule pour le suivi de ces patients qui développent ce que l’on appelle un covid long. Nous avons établi un protocole pour leur prise en charge comme une maladie chronique, afin d’agir rapidement sur les séquelles possibles du post covid.»

Toutefois, le Pr Ryad Mahyaoui estime que même si on peut affirmer que l’Algérie est sortie de la 4e vague, je ne pourrais pas dire qu’on est sorti de la pandémie. Car il y a un frémissement à l’échelle mondiale et un léger rebond dans certains pays, notamment la Chine.

La Chine a enregistré 500 000 nouveaux cas et a confiné plus de 10 millions de personnes. Il y a aussi la ville de Hong Kong, qui avait atteint zéro cas et qui connaît actuellement une nouvelle vague de contaminations. Ce qui l’a amenée à reconduire les mesures de prévention contre la Covid. Dans certains pays, on parle d’une 6e vague, comme en Allemagne et en France où il y a une augmentation sensible de nouveaux cas de contamination.

De ce fait, il appelle à la vigilance, affirmant que «nous avons une cellule de veille de l’évolution de la situation pandémique». Soulignant que les Algériens doivent apprendre à vivre et à cohabiter avec la Covid. Il lance ainsi un appel aux personnes vulnérables, en l’occurrence les personnes âgées et les malades chroniques, à maintenir les mesures de protection comme le port du masque et le respect de la distanciation physique ainsi que la poursuite de la campagne de vaccination. Il estime ainsi que la vigilance est de mise surtout avec l’apparition du nouveau variant Deltamicron, fusion entre le Delta et l’Omicron, qui est 30% plus contagieux et virulent que l’Omicron. Le Pr Ryad Mahyaoui se veut toutefois rassurant en soulignant que, pour le moment, le variant le plus dangereux a été le variant Delta qui a fait des ravages lors de la 3e vague. Estimant ainsi que le plus dur est passé, mais qu’il est important de maintenir la vigilance car la situation peut évoluer à tout moment, d’où l’importance de la vaccination pour arriver à une immunité collective afin de protéger la population algérienne contre les risques d’une nouvelle vague de contamination à la Covid.