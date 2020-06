La Commission de l’Union africaine et les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (CDC Afrique) organisent aujourd’hui, 24 juin, une conférence virtuelle pour discuter du rôle de chef de file de l’Afrique dans le développement, l’accès et l’équité pour un vaccin COVID-19.

Les participants à cette conférence devront discuter entre autres de la pandémie de COVID-19 en Afrique et du développement et de l’accès équitable aux vaccins dans le cadre de la stratégie continentale commune contre le COVID-19 pour en limiter la transmission, réduire les décès et limiter les dommages. Leur initiative intervient une semaine après la réunion du Bureau de l’Assemblée des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UA et le président des communautés économiques régionales de l’Union au cours de laquelle il a été mis l’accent sur la nécessité pour le continent de développer un cadre permettant de «s’engager activement dans le développement et l’accès à d’éventuels vaccins efficaces» contre le nouveau coronavirus.

Selon les derniers chiffres du CDC Afrique, le nombre de cas confirmés de COVID-19 sur le continent africain a atteint plus de 306.567, le nombre de décès étant quant à lui passé à 8.115 chiffres arrêtés à la fin de la journée de lundi dernier au cours de laquelle l’UA a déclaré que la pandémie a eu impact sérieux sur la santé, la sécurité et les conditions socio-économiques du continent africain. «La pandémie actuelle de COVID-19 a de graves répercussions sur la santé, la sécurité et l’économie du continent», a souligné l’Union dans un communiqué, ajoutant que les vaccins sont un puissant outil de santé publique et que l’Afrique «doit s’engager activement dans le développement, l’évaluation et l’accès au développement et aux essais cliniques d’un vaccin potentiel contre le COVID-19, et définir les problèmes liés à son accès».

Un «vaccin efficace contribuera à sauver des vies et des économies et à garantir que nous revenions progressivement à la normale en Afrique et dans le monde», a rappelé l’UA qui affirme que «la collaboration et la coordination continentales seront essentielles pour le développement d’un vaccin efficace contre le COVID-19».

Articles similaires