Plus de 800 mosquées au niveau national ont mené des opérations de vaccination contre le COVID-19 depuis le lancement, la semaine dernière, de la campagne de sensibilisation et de prévention contre ce virus, a annoncé dimanche à Alger le Directeur adjoint chargé de la Communication auprès du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Zaghdani.

« Dans le cadre de la campagne de prévention contre le COVID-19, lancée par le ministère le 25 janvier après la hausse sensible des contaminations, des campagnes de vaccination anti Covid-19 ont été organisées à travers 805 mosquées au niveau national », a précisé à l’APS M. Zaghdani. Outre l’ouverture des points de vaccination dans nombre de mosquées de la République, des points de dépistage gratuit ont été également mis en place à travers 102 mosquées, a fait savoir le même responsable. « Le premier bilan de la campagne de sensibilisation s’étalant du 25 au 28 janvier fait état de pas moins de 2000 cours de sensibilisation aux dangers du COVID-19 qui ont été donnés par des médecins et des agents de la Protection civile à travers les mosquées de la République notamment avant la prière du vendredi », a-t-il dit. Le même responsable a affirmé que « tous les efforts sont actuellement concentrés sur la sensibilisation des citoyens à l’impératif de se faire vacciner pour protéger la santé publique et au respect du protocole sanitaire à travers la distanciation sociale, le port du masque et l’hygiène, jusqu’à ce que cette pandémie disparaisse ». M. Zaghdani a également indiqué que « les cadres du ministère, Imams et docteurs, ont animé depuis le lancement de la campagne, près de 100 émissions sur la radio et la télévision, dans le but de rappeler l’importance de la prévention et du respect des mesures de précaution en vue d’éviter la propagation du virus, et de renouveler l’appel à aller se faire vacciner ». Au regard de la hausse croissante des nombres de contamination par le virus, le ministère avait annoncé le lancement, à travers les mosquées du pays, les différents médias nationaux et les plate-formes des réseaux sociaux, une campagne de sensibilisation visant à prévenir le virus et à juguler sa propagation. Les axes de cette campagne englobent « la sensibilisation des citoyens à la complexité de la conjoncture sanitaire actuelle, sans verser dans la banalisation ni dans l’affolement, mettant l’accent sur la nécessité de respecter scrupuleusement le protocole sanitaire dans les mosquées et les mesures préventives qui doivent être appliquées inlassablement dans les différents espaces ». Le ministère appelle également, à travers cette campagne, à la nécessité de « coopérer avec les staffs médicaux et les agents de la protection civile dans l’animation de cours sensibilisation le vendredi », mettant en avant « l’importance de se faire vacciner ». (APS

