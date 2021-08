Par Milina Kouaci

La mobilisation des Algériens établis à l’étranger pour apporter leur aide aux malades et structures de santé en manque d’équipement médical a fait réagir le chef de la diplomatie algérienne, Ramtane Lamamra. Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger a, en effet, salué chaleureusement, mardi dernier, au nom du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, «l’admirable sursaut patriotique» avec lequel les Algériens établis à l’étranger «redoublent d’engagement et de dévouement pour prendre part au combat de leur nation contre la pandémie dévastatrice du coronavirus», a-t-il indiqué dans une déclaration. «Ces compatriotes que leurs parcours professionnels ont amené dans de nombreux pays frères et amis entreprennent spontanément d’apporter des contributions de toute nature en appoint à l’action de grande envergure menée par l’Etat pour triompher de la pandémie, en puisant dans l’endurance et la mobilisation du peuple algérien la vertu d’une persévérance de tous les instants pour sauver de précieuses vies humaines», relève le chef de la diplomatie algérienne. Il explique que l’Etat algérien accueille «favorablement» les apports émanant de la communauté nationale à l’étranger et entend «faciliter» les élans et attitudes nobles que le patriotisme et le professionnalisme inspirent à nos compatriotes.

Le ministre des Affaires étrangères s’est par ailleurs réjoui de «la disposition» des praticiens de la médecine et de la pharmacie à se rendre rapidement en Algérie pour soutenir les cadres et personnels de santé mobilisés dans la lutte anti-Covid-19».

En effet, l’Association Amitié populaire franco-algérienne (AAPFA) a annoncé l’arrivée, ce samedi, en Algérie de praticiens de santé établis à l’étranger, afin d’aider leurs confrères dans la lutte contre le coronavirus. Cette délégation séjournera en Algérie pendant 15 jours. L’association a également lancé une cagnotte «De l’oxygène pour tous», pour récolter de l’argent et acquérir l’équipement médical nécessaire dans la lutte contre le coronavirus en Algérie.

Les actions de solidarité, d’entraide et de soutien collectif sont conséquentes. Des associations caritatives, des bienfaiteurs et aussi des entreprises et des hommes d’affaires se sont mobilisés pour assister les malades et les structures hospitalières. Hier, un cargo d’Air Algérie chargé de 20 tonnes de matériel médical devait arrivé à Alger en provenance de France. Ce matériel a été collecté par des bénévoles franco-algériens autour de l’Association franco-algérienne de pneumologie (AFAP).

Ces équipements seront répartis par la suite dans différents hôpitaux. Dimanche 7 aout, une équipe de médecins spécialistes devrait arriver en Algérie pour assister les équipes médicales sur place. <

