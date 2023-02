Le groupe Sonatrach s’est lancé dans un processus de formation sur le Système de management anti-corruption (SMAC) dans l’objectif d’être certifié ISO 37001 d’ici à la fin de l’année en cours, a annoncé jeudi à Oran son Président directeur général (PDG), Toufik Hakkar. Une première promotion d’une dizaine de cadres du groupe ont été récemment formés sur SMAC et honorés jeudi en présence du PDG et des cadres du groupe, ainsi que du directeur général de l’Institut algérien de normalisation (IANOR), Djamel Hales, établissement qui a assuré cette formation. Cette promotion, a indiqué M. Hakkar, «est la première, pas seulement à Sonatrach, mais également sur le plan national et arabe», ajoutant que son groupe s’est lancé dans ce processus dans l’objectif d’être certifié ISO 37001 à la fin de l’année 2023. «La corruption est un fléau qui touche l’économie internationale», a-t-il relevé, soulignant que Sonatrach s’est dotée depuis une dizaine d’années de procédures qui cadrent toutes les activités au niveau du groupe, notamment la passation des marchés. Un travail de diagnostic a été effectué avec l’IANOR pour relever les insuffisances par rapport aux normes internationales et les rattraper dans les meilleurs délais, a-t-il fait savoir dans ce contexte. «Cette première promotion et celles qui vont suivre ont la responsabilité d’accompagner l’entreprise dans la mise en œuvre de ce système et la préparer pour la certification», a souligné le PDG de Sonatrach.

Pour sa part, M. Hales a indiqué que le référentiel ISO 37001 est une norme internationale de management outillant les entreprises qui l’adoptent de mécanismes de contrôle et de programmes anti-corruption efficaces permettant de promouvoir la culture de l’éthique au sein de l’entreprise.

Sonatrach, a-t-il rappelé, est en passe de mettre en place deux systèmes, le premier concerne la responsabilité sociétale (ISO 26000) et le deuxième concerne le management anti-corruption (ISO 37001). n

