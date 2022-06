Le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid, a annoncé hier que le président de la République Abdelmadjid Tebboune a donné son accord pour le deuxième plan national cancer 2022-2026 et que son lancement est prévu dans les prochaines semaines.

Intervenant à l’occasion de l’ouverture de la rencontre sur la validation des guides thérapeutiques en oncologie médicale, le ministre de la Santé a ajouté qu’avec 50 000 nouveaux cas par an de malades souffrant de cancer, le nouveau plan cancer assurera une nouvelle dimension dans la prise en charge efficace et optimale pour cette catégorie de malades. Soulignant que «nous démarrerons le deuxième plan cancer dans un avenir très proche. Je chargerais une personne qui sera, bien entendu, consensuelle pour la prise en charge de ce deuxième plan cancer». Il a affirmé que «l’on mettra tous les moyens logistiques pour la réussite de ce plan. Dites-nous ce qu’il faut faire et on fera en sorte d’être à la hauteur dans le cadre de ce deuxième plan cancer qui démarrera rapidement», a-t-il lancé à l’auditoire. Le ministre de la Santé a tenu également à rendre hommage à tous ceux qui ont contribué à la réussite du premier plan cancer, de 2015 à 2019, en rappelant que le lancement du deuxième plan cancer prévu en 2020 a été reporté en raison de la pandémie de la Covid-19 qui a fortement impacté le secteur de la santé.

Lors de cette rencontre, Abderrahmane Benbouzid a tenu à saluer la finalisation du guide thérapeutique en oncologie médicale pour six types de cancer dont les cancers du sein, colorectal, de l’estomac, de la prostate, de la peau et du poumon, validé par l’ensemble des chefs de service d’oncologie médicale, qui permettrait ainsi de donner une nouvelle impulsion à la prise en charge thérapeutique des cancéreux.

Il a tenu à préciser que ce guide thérapeutique est appelé en fonction de vos expertises à être réactualisé et à répondre à la demande des spécialistes en oncologie chaque fois que c’est nécessaire.



Finalisation des guides thérapeutiques en oncologie médicale



Le premier responsable du secteur de la santé souligne également, à propos de ce guide thérapeutique d’oncologie, que «c’est un travail fondamental, qui est le résultat d’un travail d’expertises avec au final un consensus pour les schémas thérapeutiques pour le traitement des cancers prévalant en Algérie». Annonçant dans ce sillage que les travaux sont déjà lancés, les guides des protocoles thérapeutiques pour d’autres types de pathologies seront également complétés dès que possible, et ces protocoles de traitement seront mis à jour chaque année».

Afin d’œuvrer à la réussite de ces protocoles thérapeutiques et après deux années marquées par de nombreux appels de détresse des cancéreux et de leurs familles, se heurtant aux pénuries de médicaments anticancer et aux longues attentes pour un rendez-vous de radiothérapie amenuisant au fil des jours les chances de guérison, le ministre de la Santé s‘est engagé, sur instruction du président de la République, que son département déploiera tous les efforts de mise en œuvre de ces protocoles de traitement au niveau national.

Il annonce à ce sujet que la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH), placée sous sa tutelle, a d’ores et déjà lancé un appel d’offres national et international afin de garantir la disponibilité des médicaments à tous les patients, avec une attention particulière pour les médicaments innovants.

Dans ce sillage, il a donné le feu vert aux oncologues quant à la question de l’interchangeabilité thérapeutique en déclarant aux spécialistes, présents à la rencontre, que «le soin vous est donné à tous et à toutes pour nous orienter quant à l’interchangeabilité». Le ministre de la Santé a également annoncé que le cahier des charges pour assurer les soins à domicile des patients, atteints de cancer, a également été approuvé afin de réduire les difficultés inhérentes aux déplacements des malades sur de longues distances.

Il ajoute que dans le cadre du Fonds national cancer 2022, deux services d’hématologie seront lancés à Batna et Blida pouvant assurer la greffe de moelle osseuse, en plus des deux services d’Alger et d’Oran. Il a souligné que grâce à ce Fonds, les accélérateurs linéaires seront entièrement opérationnels au niveau national, en plus de l’acquisition d’équipements de dépistage précoce des cancers les plus répandus en Algérie. Par ailleurs, le ministre a révélé que la Commission médicale nationale en partenariat avec le ministre du Travail et de la Caisse de la sécurité sociale travaillent pour réduire le nombre de patients devant se faire soigner à l’étranger avec l’objectif d’effectuer des interventions chirurgicales en Algérie, notamment celles liées à la chirurgie cardiaque. Des fonds seront ainsi débloqués pour faire venir des chirurgiens étrangers avec leurs équipes pour les opérations habituellement effectuées à l’étranger. «Il y a des compétences de haut niveau en Algérie qui ont juste besoin de se perfectionner en termes de nouvelles techniques opératoires qui sont en constante évolution, d’où l’intérêt de ramener des chirurgiens étrangers pour les opérations les plus pointues afin de partager leur expertise et leur savoir-faire avec nos chirurgiens», a-t-il indiqué. Pour rappel, ces deux dernières années ont été désastreuses pour les cancéreux algériens, ce qui a mené les associations de lutte contre le cancer et les chefs de service d’oncologie à lancer à maintes reprises, encore il y a à peine une semaine, des appels de détresse pour alerter sur les pénuries de médicaments et la durée tragiquement longue des rendez-vous de radiothérapie avec des conséquences dramatiques pour les malades, faute d’avoir été soignés dans les temps.

Suite à cette situation catastrophique, le président de la République a donné des instructions pour une thérapie de choc afin de donner un nouveau souffle à la prise en charge des cancéreux. Cela s’est traduit notamment par la réactivation du Fonds national de lutte contre le cancer, gelé depuis des années, et qui a permis dans un premier temps l’équipement des services de soins d’appareils destinés à la radiothérapie, l’acquisition de nouveaux accélérateurs linéaires. Un budget a été alloué à l’acquisition de médicaments et de consommables médicaux au profit de la Pharmacie centrale des hôpitaux. Toutefois, malgré ces annonces et les efforts déployés, sur le terrain, les difficultés perdurent notamment pour les enfants cancéreux, selon le témoignage des chefs de service d’oncologie qui dénoncent un manque de coordination et une mauvaise gestion des moyens mis à la disposition des malades. Ces derniers subissent toujours des délais très longs pour un rendez-vous de radiothérapie et du manque de certains produits de base nécessaires à la chimiothérapie et des médicaments innovants.