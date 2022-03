La décision du chef de l’Etat en novembre 2021 d’associer le Médiateur de la République, Brahim Merad, dans la levée des obstacles bureaucratiques dont souffrent les entreprises semble fructueuse. A Médéa, le ministre de l’Industrie a, en effet, indiqué dimanche au sujet de l’action économique de cette institution que pas moins de 1000 dossiers en souffrance ont été régularisés et que 400 projets d’investissement sont déjà en phase de production.

Par Halim Midouni

A Médéa, dimanche, le ministre de l’Industrie a, en effet, indiqué au cours d’une visite de terrain que pas moins de mille dossiers de projets en attente d’une autorisation administrative ont été régularisés. Plus de la moitié, six cents au total, ont reçu le permis d’exploitation, a ajouté Ahmed Zeghdar.

Dans ce lot, quatre cents sont déjà en phase de production, a encore signalé le ministre qui a précisé que l’opération de facilitation menée par la Médiature a contribué à la création de «près de 26.000 emplois directs». Une confirmation de ce que le gouvernement a déjà communiqué sur le sujet et une performance ; surtout quand on sait que le Médiateur de la République, Brahim Merad, n’a pris ce dossier en main que depuis cinq mois non encore révolus.

C’est le 21 novembre 2021, en effet, que M. Merad a été chargé par le président de la République en Conseil des ministres de «la prise en charge des préoccupations des industriels, dont les projets en suspens pour des raisons bureaucratiques remontant à la gestion de la période précédente». A celle précédent son élection à la magistrature suprême en décembre 2019, autrement dit.

Le ministre de l’Industrie, M. Zaghdar, avait précisé que l’opération de levée des obstacles, qui a encore été abordée en Conseil des ministres du 13 mars dernier, et qui restera probablement à l’ordre du jour de ses prochaines sessions, n’était pas limitée aux seuls projets achevés, mais qu’elle était généralisée à tous ceux dont les taux de réalisation étaient de 50 à 70%.

A quoi doit-on attribuer ce succès affiché de la Médiature à «dégeler» des dossiers et des projets d’investissement en souffrance depuis des années ? Il y a lieu de rappeler que son président, Brahim Merad, travaille depuis novembre 2021 en concertation avec le ministre de l’Industrie et ses services.

Derrière cette performance, il y a donc une action gouvernementale qui, selon les résolutions du Conseil des ministres du 27 février 2022, devrait impliquer le ministre des Finances pour la levée des obstacles, notamment bancaires. Ce travail d’équipe devrait mener prochainement à l’élaboration d’un «rapport définitif sur la carte des projets d’investissement, dont les obstacles ont été levés à travers toutes les wilayas du pays selon des statistiques précises, des domaines de spécialités et des emplois créés».

L’annonce d’un nouveau code des investissements, dont la copie a été de nouveau retoquée par le chef de l’Etat pour «amélioration», le 13 mars dernier, devrait accélérer par ailleurs la pratique du gouvernement à créer un climat des affaires attractif. Il n’empêche que des questions sont à poser sur le nombre important des entreprises qui ont attendu jusqu’à l’intervention du chef de l’Etat pour enfin donner jour à leur investissement, après des années d’attente devant les guichets de l’administration. Des éclaircissements sont à apporter également en ce qui concerne le rôle joué par certains segments de cette administration.

A commencer par l’Agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) et les difficultés qu’elle a eues, on en a la preuve aujourd’hui par le travail effectué par la Médiature, à assumer sa mission malgré les discours et les opérations de communication qui n’ont pas cessé depuis sa création en 2001.

A la veille d’un nouveau code des investissements qui ouvrira la voie à la restructuration de cette Agence, un bilan de ses activités depuis plus de vingt ans serait utile, tout comme le débat sur la différence qu’on constate aujourd’hui entre les projets qu’elle a enregistrés sur le papier, à grand renfort de communication et de publicité, et ceux réellement concrétisés.

Avant-hier, le ministre de l’Industrie, a invité, selon l’APS, les investisseurs nationaux à venir s’installer dans les régions intérieures du pays, qui offrent selon lui plus d’attractivité en termes de disponibilité du foncier industriel, contrairement aux wilayas du centre, dont le tissu industriel est déjà saturé, outre la possibilité d’évoluer dans un milieu favorable pour le développement de projets d’investissement.

Outre l’indication qu’il n’y a plus d’espace à investir pour les projets industriels dans le centre du pays, Ahmed Zaghdar a semblé soulevé un autre problème, celui du peu d’entrain qu’ont les entreprises à s’installer hors des grands centres urbains et des zones d’activité du nord du pays. Cela mérite un débat aussi. <