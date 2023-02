Dimanche, l’USM Alger s’est donné un peu d’aisance pour sa campagne en Coupe de la Confédération CAF grâce à son succès 2 buts à 0 en réception de Marumo Gallants FC. Les Usmistes, désormais leaders de leur poule «A» avec 7 points, sont en ballotage favorable pour se qualifier au prochain tour. Sous la houlette d’Abdelhak Benchikha, les «Rouge et Noir» retrouvent des couleurs.

Par Mohamed Touileb

Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place sur le plan technique. Et cela semble évident. Auteurs d’un début de saison très compliqué, les «gars de Soustara» parviennent, petit à petit, à trouver un certain rythme de performance même si tout n’est pas encore parfait.



L’élimination en Coupe d’Algérie, la tâche

Après la rencontre du tournoi africain, Abdelhak Benchikha, qui a débarqué récemment sur le banc, a semblé satisfait du résultat obtenu par ses protégés. «C’était un match difficile et une victoire importante avant nos deux prochains déplacements. Je pense que tout succès est bon à prendre. On est content d’être leader de notre groupe», a-t-il déclaré.

Malgré cette moisson, le chef de la barre technique ne s’enflamme pas et veut garder ses troupes mobilisés. «On veut et on doit gagner toutes nos rencontres pour honorer nos supporters. Cela dit, je ne leur vends pas d’illusions pour leur promettre quoi que ce soit. Mais on jouera chaque match pour gagner et essayer d’aller le plus loin possible».

Avec 4 points d’avance sur le 3e de la poule, les Unionistes ont de la marge mais ne doivent pas dormir sur leurs lauriers parce que tout peut aller vite dans le football. Illustration avec l’élimination en Coupe d’Algérie face à l’IRB Maghnia en 1/16 de finale de l’épreuve populaire après la série des tirs au but. C’est, évidemment, la seule tâche depuis la venue de Benchikha.



Un coup à jouer en championnat

Un trophée s’est donc envolé du tableau de l’«Ittihad» qui avait pourtant l’habitude de briller dans dame coupe avec 8 consécrations, record détenu en compagnie du MC Alger et le CR Belouizdad ainsi l’ES Sétif. D’ailleurs, les Mouloudéens et les Sétifiens sont, eux aussi, hors du coup dans cette compétition.

Pour l’USMA, il reste le championnat où elle peut intégrer le podium s’elle remporter ses trois matchs en retard. Actuellement 6es avec 25 unités et 15 matchs joués après 18 journées, les camarades d’Aymen Mahious sont à 5 longueurs du podium qu’ouvre le Doyen avec 30 unités.

La saison écoulée, les Unionistes avaient terminé à la 4e place derrière le CR Belouizdad, la JS Kabylie et l’ES Sétif. Pour l’exercice en cours, il faudra faire mieux pour montrer qu’il y a de la progression. Surtout que Serport, l’actionnaire majoritaire, continue à mettre le paquet. <