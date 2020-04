L’Université des Sciences et de la technologie d’Oran «Mohamed Boudiaf» (USTO-MB) a entamé la production de gel hydroalcoolique en vue de sa distribution gratuite aux structures hospitalières et administratives mobilisées au front de la lutte contre le coronavirus, a-t-on appris jeudi du vice-recteur de cet établissement d’enseignement supérieur Amine Bouziane Hamou. Cette solution, destinée à la désinfection des mains, est le fruit d’une collaboration entre les laboratoires des facultés de chimie et de biologie de l’USTO-MB, a précisé à l’APS Pr. Hammou, affirmant que la composition est conforme aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Plusieurs entreprises publiques et privées se sont engagées à contribuer à cette opération en fournissant gracieusement de l’éthanol qui est un composant essentiel pour lafabrication du gel hydroalcoolique, a fait savoir le vice-recteur de l’USTO-MB. Production de l’éthanol au sein même de l’USTO-MB figure, à ce titre, parmi les projets inscrits, à court terme, au niveau de cette université, a révélé le même responsable, indiquant que cette démarche évolue au stade des procédures réglementaires. Le gel hydroalcoolique «made in USTO-MB» sera livré aux personnels des hôpitaux, aux structures sanitaires et administratives à partir de la semaine prochaine, a-t-il annoncé, rappelant que son établissement s’est illustré en cette conjoncture par nombre d’actions de solidarité au profit des professionnels de la santé. Les initiatives déjà lancées à l’USTO-MB portent notamment sur la production et livraison de masques à visières et d’oxygénation, la maintenance des appareils hospitaliers de respiration artificielle et la conception d’un prototype de mini-respirateur artificiel. Les équipes d’enseignants-chercheurs et d’étudiants investies dans ces actions ont été félicitées pour leurs efforts par le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, lors de sa visite, dimanche dernier, à l’USTO-MB. n

