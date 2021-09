L’Union européenne (UE) a débloqué 80 000 € de financement humanitaire pour venir en aide à 25 000 personnes, touchées par les derniers incendies qui ont ravagé l’Algérie, avec des secours d’urgence indique un communiqué de l’UE. Cette aide permettra au Croissant-Rouge algérien de soutenir les familles touchées par les incendies dans les wilayas de Bejaïa, Tizi-Ouzou, Jijel et Sétif en apportant des abris d’urgence, des articles ménagers, des colis alimentaires et un soutien psychosocial.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de la contribution globale de l’UE au Fonds d’urgence pour les secours en cas de catastrophe (DREF) de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR).

Il permettra également au Croissant-Rouge algérien de reconstituer les stocks de colis alimentaires et de maintenir la mobilisation de son personnel, son staff médical et ses bénévoles. Ces derniers recevront par ailleurs, un équipement de protection individuelle pour éviter qu’ils se retrouvent infectés, au moment où la pandémie de coronavirus 2019 continue de sévir.

Alimentés par une vague de chaleur et aggravés par le changement climatique, les incendies ont été particulièrement sévères cette année. Ils ont fait plusieurs dizaines de victimes et ont occasionné d’importants dégâts aux maisons, aux forêts, aux oliveraies et au bétail.

À la suite de cette catastrophe, l’UE a également activé le service Copernicus de Gestion des Urgences pour fournir des cartes basées sur l’imagerie satellite et a répondu à la demande du gouvernement algérien en déployant, le 12 août, deux avions français Canadair dans les régions de Tizi Ouzou et Bejaia via le mécanisme de protection civile de l’UE.

