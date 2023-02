La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaouter Krikou a examiné, dimanche, avec la nouvelle représentante du Fonds des Nations unies pour l’enfance (UNICEF) en Algérie, Katarina Johnsson, les moyens de renforcer la coopération bilatérale, indique un communiqué du ministère. Mme Krikou a reçu Mme Katarina Johnsson au siège du ministère où «les deux parties ont évoqué les moyens de renforcer la coopération entre le secteur de la solidarité nationale et l’UNICEF au service de l’enfance en Algérie», a précisé la même source. La ministre a passé en revue «l’expérience de l’Algérie dans la prise en charge de l’enfance et la petite enfance, y compris les enfants aux besoins spécifiques, au niveau institutionnel et de l’enseignement spécialisé et pédagogique», ajoute la même source. La ministre a fait savoir que les projets de coopération programmés entre le secteur et l’organisation onusienne seront parachevés, précisant qu’un nouveau programme de coopération pour 2023 sera adopté, notamment en ce qui concerne le renforcement de l’opération de numérisation du secteur et la formation des formateurs des personnes aux besoins spécifiques». La représentante de l’UNICEF a «salué les efforts de l’Algérie dans la prise en charge de l’enfance, ainsi que son expérience relative à l’ouverture de classes spéciales pour les enfants aux besoins spécifiques dans des écoles ordinaires pour une meilleure intégration en milieu scolaire». Mme Johnsson s’est dit «disposée à approfondir la coopération au service de l’enfance et à concrétiser le programme tracé entre les deux parties en 2023».

