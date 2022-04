On traverse les Alpes et là aussi le mercato s’installe en Une de La Gazzetta dello Sport ce matin. Le journal au papier rose annonce que «l’Inter a un plan pour reporter son 20e Scudetto : Ce sera des stars pour des stars !» «Inzaghi étudie l’opération de doublage : Correa et Gosens sont les armes supplémentaires espérées par le coach.» Mais ce qui est intéressant sur cette Une, c’est l’avenir de Romelu Lukaku. Le Belge fait le forcing pour revenir chez les Nerazzurri. «Le pressing de Lukaku continue : il a téléphoné pour demander à revenir.» Une information qui ne devrait pas plaire à Chelsea… Mais en tous cas l’Inter a aussi d’autres plans. Comme l’indique Tuttosport, le club de Milan va tout faire pour recruter Paulo Dybala, en fin de contrat en juin avec la Juve. «L’objectif des dirigeants serait d’associer la Joya avec Lautaro Martinez et ainsi avoir un duo de rêve en attaque !»

Articles similaires