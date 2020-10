Luis Suarez a encore le cœur lourd. Si ses débuts sont plutôt réussis avec l’Atlético Madrid, l’attaquant uruguayen est loin d’avoir digéré la fin de son aventure à Barcelone. Et après s’être exprimé à ce sujet, il en a remis une couche, dans l’émission «90 minutos» sur ESPN. «Il y a beaucoup de contradictions à Barcelone. J’aurais apporté des solutions si le problème était économique et j’aurais pu comprendre si c’était sportif. Mais la décision n’était pas claire pour moi», a-t-il lâché au sujet de son départ.

Assurant avoir «toujours dit que le club avait besoin d’un jeune attaquant» pour le concurrencer, le Pistolero n’a vu personne le remplacer au poste de numéro 9 en Catalogne. Il lui faudra donc attendre pour comprendre totalement la justification de cette manœuvre. En attendant, il en regrette la forme. «Ma famille et moi avons beaucoup souffert de ce qu’ils ont fait. Les formes et les manières n’étaient pas correctes. Koeman m’a appelé pour me dire qu’il n’allait pas me prendre en compte alors que cela faisait dix jours que je savais ce qui allait arriver», a-t-il détaillé.



«ILS AURAIENT DÛ RESPECTER LA DÉCISION DE MESSI»

Pour Suarez, cette séparation avec Barcelone est aussi – et surtout ? – celle avec son grand ami Lionel Messi, dont il a une nouvelle fois pris la défense. «Ils auraient dû respecter sa décision. Par respect pour la relation que j’ai avec Leo, je ne vais pas dire de quoi nous avons parlé à l’époque, mais il a vécu une situation difficile et compliquée. Il voulait partir et le club ne voulait pas.» Le feuilleton du génie argentin reviendra sans aucun doute sur la table dans les prochains mois et certains clubs, comme Manchester City, commencent déjà à se positionner. Mais l’ancien de l’Ajax se veut prudent à ce sujet. «Il y a peut-être la possibilité que Messi joue pour un autre club, mais s’il se sent à l’aise, heureux à nouveau et qu’une nouvelle direction arrive, il voudra continuer au club». C’est tout ce que les supporters du Barça espèrent.

