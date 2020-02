Une cérémonie a été organisée lundi au siège de l’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) à Alger à l’occasion du double anniversaire de la création de la centrale syndicale (24 février 1956) et de la nationalisation des hydrocarbures (24 février 1971).

La cérémonie a été marquée par le dépôt d’une gerbe de fleurs devant la stèle commémorative du fondateur de l’UGTA, Aïssat Idir, et la lecture de la Fatiha du Saint Coran à la mémoire des chouhada de la Guerre de libération nationale, en présence du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Chawki Acheuk Youcef, et du secrétaire général de l’UGTA, Salim Labatcha,

Il est à souligner que le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait appelé dimanche lors de la réunion du Conseil des ministres, à «sacraliser les vertus du travail et de la morale pour l’édification de la nouvelle République».

Le Président Tebboune avait adressé, à l’occasion de ce double

anniversaire, ses sincères félicitations au peuple algérien, particulièrement les travailleurs, les exhortant à «tirer les enseignements de ces deux évènements historiques pour relever les défis en prenant exemple sur les aïeux dans leur élan pour la promotion de la conscience d’émancipation dans le milieu des travailleurs et la mobilisation en faveur du noble objectif national, à savoir le recouvrement de la souveraineté nationale, la réalisation de l’indépendance et l’édification d’un Etat national indépendant».

