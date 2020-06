La pandémie de coronavirus a perturbé la fin de la saison 2019-2020. Et pourrait aussi décaler la fin du marché des transferts. En effet, l’UEFA, à l’issue d’une réunion de son comité exécutif, a appelé jeudi l’ensemble des fédérations européennes à harmoniser les dates du mercato d’été avec une clôture au 5 octobre. La date limite d’enregistrement des joueurs pour la phase de groupes des compétitions européennes, pour la saison 2020-2021, a été fixée au 6 octobre, a précisé l’UEFA.

Le mercato d’été a été repoussé en Europe en raison de la pandémie de coronavirus qui a contraint à interrompre les championnats en mars. Les compétitions, dont les championnats nationaux, ont repris dans la plupart des pays, notamment en Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre et Portugal, mais pas en France ni aux Pays-Bas. Le marché d’été étant censé durer 12 semaines, selon les règlements de la FIFA, cette fenêtre internationale de transferts pourrait donc s’ouvrir début juillet et se refermer début octobre si les fédérations nationales suivent la recommandation de l’UEFA.

La semaine dernière, la FIFA avait annoncé qu’elle modifiait ses règlements, autorisant sous conditions la fenêtre estivale à chevaucher exceptionnellement les fins de championnats 2019-2020 reprogrammés pendant l’été. En temps normal, le mercato d’été ne débutait qu’une fois achevée la saison précédente. Cette décision permet aux clubs encore engagés dans leurs championnats respectifs d’enregistrer au même moment de nouveaux joueurs. Mais ces derniers ne pourront être alignés en matches officiels que pour les rencontres de la saison 2020-2021.

