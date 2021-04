C’est une petite révolution qui est en marche ! Selon les informations du Sun, l’UEFA serait sur le point de supprimer, de manière partielle, la règle des buts à l’extérieur pour la saison prochaine. Un nouveau règlement devrait être adopté ce vendredi et concernera donc la Ligue des Champions et l’Europa League.

L’UEFA souhaite en effet ne plus compter les buts à l’extérieur inscrits durant les prolongations. Cette décision devrait être soutenue, alors qu’un projet visant à supprimer totalement la règle des buts à l’extérieur a récemment été rejeté. En cas d’adoption, cette règle pourrait être mise en place dès la saison prochaine.

