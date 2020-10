L’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI) a invité l’ensemble des souscripteurs à la formule Logements promotionnels publics (LPP) ayant déposé leur dossier depuis 2013, à retirer les ordres de paiement et verser les deux premières tranches dans un délais n’excédant pas 30 jours. Dans le cadre de l’assainissement des listes définitives de la formule LPP, l’ENPI invite l’ensemble des souscripteurs ayant déposé leur dossier depuis 2013 et n’ayant pas retiré les ordres de paiement des deux premières tranches ou en retard de les verser, à se rapprocher des services commerciaux de la Direction générale, et ce, dans un délai de 30 jours à compter de la date de parution du présent avis, lit-on dans un communiqué publié par l’ENPI sur sa page Facebook. Les souscripteurs retardataires sont priés de bien vouloir se rapprocher, le cas échéant, des directions régionales (DR) ou directions de projets sur le territoire national, à l’instar de la DR Sud à Ouargla réservés aux souscripteurs des wilayas d’Ouargla, Laghouat, Adrar, El Oued et Ghardia, ou encore la Direction de projets à la wilaya de Tlemcen réservés aux souscripteurs habitant Tlemcen, Saida et Béchar, outre la DG pour les souscripteurs de la wilaya d’Alger, précise-t-on de même source. Août dernier, le Président-directeur général (P-DG) de l’ENPI, Soufiane Hafedh, avait souligné l’impératif d’accélérer la cadence de réalisation des projets de logement, et de coordonner les efforts entre les divers services et directions de wilayas afin de livrer ces projets dans les meilleurs délais.



