La Coupe d’Afrique des Nations bat son plein et plusieurs polémiques sont venues ternir l’image de la compétition. Certaines de ces situations ont été analysées par le Jury disciplinaire de la CAF, qui a délivré hier sur son site officiel, les décisions finales sur ces trois cas : le comportement en fin de match du ghanéen Benjamin Tetteh qui a agressé un joueur gabonais, le carton rouge du malien El Bilal Touré face à la Tunisie, et les violations des directives de la CAF par le Gabon.

Les sélections Ghanéennes et Gabonaises ont reçu de «sévères avertissements». Le Ghanéen, déjà suspendu deux matchs, a vu sa sanction être allongée à trois rencontres. De son côté El Bilal Touré voit son carton rouge être maintenu, il sera donc suspendu pour les rencontres face à la Gambie et la Mauritanie. Enfin, le Gabon, qui avait changé d’hôtel sans l’accord de la CAF s’est vu infligé une amende de 20 000$.

