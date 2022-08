Par Nadir Kadi

Une semaine après le requis du procureur de la République, près le tribunal Sidi M’hamed, qui a retenu 7 ans de prison ferme contre le patron du laboratoire pharmaceutique Merinal, Nabil Mellah, c’est une lourde peine qui a été prononcé, hier, contre ce dernier condamné à 4 ans de prison ferme dans un verdict qui a surpris avocats et observateurs.

Poursuivi pour «blanchiment d’argent» et «infraction au règlement de contrôle des changes» par le tribunal du pôle économique, Nabil Mellah a été placé en détention provisoire le 6 mai 2021 par le juge d’instruction du Tribunal Sidi M’hamed à Alger, suite à une plainte déposée contre lui par le ministère de l’Industrie pharmaceutique.

Le ministre reproche à Vapropharm, filiale de Merinal, « d’avoir importé et vendu à perte un médicament ».

L’affaire est liée à une «vente à perte» du produit pharmaceutique Imurel. Elle remonte à 2015 lorsque la pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) a émis un appel d’offres pour l’acquisition de médicaments d’immunodépresseurs.

L’offre de Vapropharm a ainsi été rejetée, en raison de son prix considéré comme étant moins compétitif que celui des autres soumissionnaires.

La société sœur de Merinal s’est ainsi vu proposer l’obtention de 50% du marché à condition que la société s’aligne sur le prix le plus bas. Son fournisseur, une société sud-africaine, a accepté de payer la différence pour s’aligner sur le prix exigé par la PCH.

Les virements provenant de l’Afrique du Sud vers l’Algérie pour compenser cette différence avoisinent ainsi 500.000 euros, consignés dans les relevés de l’entreprise, ont plaidé, le 24 juillet, les avocats du patron de Merinal.

Le même cas s’est appliqué à deux médicaments, pour lesquels l’accusation de « vente à perte » n’a pas été retenue dans l’enquête préliminaire. Ce n’est toutefois pas le cas pour Imurel, malgré les justificatifs de Vapropharm, qui prouvent que la société ne vendait pas à perte, selon les avocats de la défense.

La sentence annoncée hier, condamnant Nabil Mellah à 4 ans de prison, met sans doute en péril la survie du laboratoire Merinal qui avait annoncé, en mars dernier, que son site Merinal 2 situé à Khemis Khechna, entrera en exploitation vers la fin de l’année en cours et qui devrait permettre à l’opérateur Merinal de renforcer ses capacités d’exportation.

Selon un communiqué de l’opérateur, le complexe de Khemis Khechna «s’étale sur une superficie de 15.000m² et est appelé à produire, à terme, plus de 150 millions d’unités par an, et à couvrir plusieurs spécialités pharmaceutiques dans différents domaines thérapeutiques».

L’état d’avancement des travaux de réalisation du complexe pharmaceutique a atteint les 85 %.

