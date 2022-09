Par Nadir Kadi

Au-delà du «coût humain» dramatique de l’insécurité routière, estimé pour les seuls sept premiers mois de l’année 2022 à «1 992 morts et 18 661 blessés», la Délégation nationale à la sécurité routière (DNSR) a fait savoir, hier, par la voix de l’un de ses cadres Houcine Bahlouli, que le coût financier de ces mêmes accidents avait été évalué par la DNSR, en collaboration avec l’université de Batna, à près de «100 milliards de dinars par an».

Le même responsable, pour qui il est urgent de multiplier les campagnes de sensibilisation mais aussi de réformer la législation, ajoute que ces «coûts» humains et financiers pourraient être réduits, sachant que le «facteur humain» reste la principale cause des accidents dans le pays.

En effet, responsable auprès de l’une des plus importantes structures chargées d’évaluer la stratégie de lutte contre les accidents de la route, Houcine Bahlouli, invité hier sur les ondes de la Radio nationale à l’occasion d’un programme de sensibilisation, explique que «la principale cause reste le facteur humain «direct ou indirect» qui représente plus de 90% des accidents. Et plus précisément «l’excès de vitesse» qui entre dans 16% des accidents, suivi par l’inattention de piétons, puis «l’état des véhicules» et ensuite l’état des routes dans 1% des cas. Un «classement» des risques qui reste toutefois théorique, étant donné, selon le responsable, qu’un accident peut avoir plusieurs facteurs. Et dans cette logique, l’urgence pour Houcine Bahlouli, serait que la stratégie nationale de lutte contre les accidents «prenne en compte ces données (…) Réduire les accidents causés par le facteur humain à travers des formations, des conseils et une sensibilisation».

Un nouveau code la route en préparation

Même chose en ce qui concerne l’état du parc automobile, estimé à près de 10 millions d’unités : «les véhicules sont soumis au contrôle technique, mais il s’agit également de les contrôler durant la saison estivale au moment où les conducteurs en vacances parcourent généralement de plus longues distances».

Quant à la question d’un éventuel durcissement de la législation, le même responsable a précisé, hier, que la commission mise en place au niveau du ministère de la Justice «travaille à la réforme, l’adaptation et même à la refonte du code de la route (…) et plusieurs secteurs ministériels collaborent à l’enrichir. L’objectif de ce futur texte est de limiter le phénomène des accidents de la route. Il est prévu que la date de sa sortie soit également décrétée «journée nationale» de la sécurité routière. Nouvelle législation qui pourrait en ce sens renforcer le travail des agents de terrain, il est également à noter qu’un des porte-paroles de la gendarmerie a expliqué hier que l’année en cours avait été marquée par un plus grand nombre d’accidents. L’actualité récente a, notamment dans les wilayas d’Oran, Annaba et Illizi, en effet, été marquée par plusieurs carambolages et accidents impliquant des autobus. Véritable hécatombe sur les routes du pays qui perdure depuis de nombreuses années, il est également à rappeler que le ministre de la Justice, Abderrachid Tebbi, avait dénoncé dernièrement «les effroyables accidents de la circulation qui ont connu une tendance haussière dangereuse au cours de cette saison estivale qui ont fait de nombreuses victimes». Le ministre annonçant ainsi, le 1er septembre dernier, l’entrée en vigueur «prochainement» de nouvelles mesures.

«Le ministère de la Justice a introduit des amendements à la loi relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière qui visent à durcir les sanctions, suivis par d’autres dispositions réglementaires que le gouvernement va prendre prochainement, en particulier au niveau du ministère des Transports et des services de sécurité». n

Articles similaires