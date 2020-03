« Au stade 3, c’est une mobilisation plus forte qu’il faut »

Le passage au niveau 3 de la pandémie du coronavirus ne signifie pas que l’Algérie aurait perdu le contrôle de la situation, a indiqué le président du Syndicat algérien des paramédicaux (SPA). Une déclaration qui tend visiblement à amortir le sentiment de peur qu’expriment de nombreux citoyens suite à la propagation du virus et aux nouveaux cas déplorés.

En effet, le président du SAP a affirmé, dans une déclaration à Reporters, que l’annonce du passage au niveau 3 de l’épidémie ne veut aucunement signifier que le pays a perdu le contrôle sur l’épidémie, l’enregistrement de plus de cas ou que nos établissements sanitaires seraient dépassés dans le traitement des cas liés à ladite épidémie. A ses yeux, « cette annonce implique plutôt la mobilisation de nous tous pour contenir la propagation du Covid-19 et de prendre davantage de mesures de préventions pour éviter d’autres contaminations ». Relevant que ce passage du niveau 2 au niveau 3 est lié au nombre de wilayas touchées par le virus, le même responsable appelle dans ce sens « au respect des consignes et appels pour veiller au respect des mesures de préventions et de protections qui doivent être redoublées ». Il s’agit « des comportements préventifs et autres mesures auxquels d’autres nations nous ont précédé à l’image de la Chine, qui a pu contenir le coronavirus, suite à la mobilisation de toute la population qui s’est mobilisée avec les autorités publiques dudit pays », a-t-il ajouté. Ghachi Lounès a appelé à la mise en place de « cellules de vigilance » au niveau des établissements de santé, auxquelles sera confiée la tâche de distribution des moyens nécessaires à la protection des staffs médicaux et paramédicaux, notamment, dans les services consacrés à la prise en charge des personnes atteintes du Covid-19.

« L’équipement du staff médical des moyens nécessaires à leur protection est primordial pour éviter la contamination du personnel médical en cours d’exécution de ses missions », estime le président du Syndicat algérien des paramédicaux.

Les consignes et les appels pour veiller au respect des mesures pour contenir le coronavirus ont été lancés pour la énième fois. Il s’agit notamment des masques de protection, des blouses aseptisées jetables, des produits de désinfection et des lunettes de protection.

S’agissant du médecin atteint du coronavirus, décédé au CHU Mustapha-Pacha, Ghachi Lounès explique que « le médecin a été atteint dans une clinique privée et non pas au CHU, et qu’il est arrivé à un stade compliqué de la maladie ». Quant aux comportements jugés contreproductifs par la société civile impliquée dans la sensibilisation contre la pandémie du coronavirus, Ghachi Lounès estime que l’Algérien est « conscient des dangers » de la pandémie et du degré de son évolution inquiétante dans le pays, soulignant que les Algériens « respecteront les mesures strictes imposées par les autorités publiques ». <