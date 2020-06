L’objectif de l’Algérie est de couvrir 70% de ses besoins en médicaments produits localement, a affirmé Lotfi Benbahmed, ministre délégué chargé de l’Industrie pharmaceutique. Lors d’une intervention à la Radio nationale Benbahmed fera savoir que l’Algérie couvre seulement 52% de ses besoins de médicaments. Pour arriver à ces objectifs, il faudrait mettre en place un certain nombre de mécanismes, des unités de production et des aires thérapeutiques non encore maîtrisées». Concernant les textes règlementaires du secteur, il dira que les actes sont prêts : «Nous allons les soumettre aux différentes parties et demander l’implication de l’ensemble des acteurs. Il ne s’agit pas de régulation verticale, le texte de l’enregistrement est au niveau du Secrétariat général du gouvernement, celui de l’homologation aussi, celui du comité intersectoriel du prix est en train d’être rédigé». C’est les quatre décrets de la politique pharmaceutique issues de la loi 2018, dira-t-il, «après suivront les arrêtés pour encadrer l’importation». Pour ce responsable il s’agit de créer un environnement réglementaire stable et transparent pour encourager la production nationale et assurer la traçabilité de la responsabilité pharmaceutique, et ainsi éviter les situations récurrentes de pénuries. Pour Benbahmed, l’industrie pharmaceutique sera «encadrée et encouragée» par le gouvernement, pour que cela devienne un segment créateur de richesse pour l’économie nationale. Aujourd’hui, il faudrait mettre en place le cadre réglementaire qui correspond, c’est une urgence, dira-t-il, vu que celui qui existe actuellement n’incite nullement à l’investissement productif, «au contraire il le ralentit». D’ailleurs «il y a une forme de stagnation dans la production nationale depuis 2017», dira-t-il.



Une question de pesanteur administrative

«On a constaté, ajoute Benbahmed, que le problème ne réside pas dans la maîtrise technologique, mais bien dans les lourdeurs administratives». Une simple procédure administrative peut prendre jusqu’à une année à se régler», déplore le ministre. «Des pesanteurs qui ne sont toujours pas résolues», indique-t-il. «Actuellement, 29 unités de production sont bloquées par un retard d’enregistrement ou dans l’analyse des prix au comité économique», a-t-il ajouté. A partir de ce constat, souligne-t-il, nous devons mettre en place une matrice qui permettra de prendre en charge tout ce retard. «Il ne s’agit pas de faire comme d’habitude. Nous allons mettre en place une nouvelle approche pour pouvoir rattraper ce retard. Ces 29 unités bloquées pourront alors entrer en production dès cette année», a-t-il ajouté. Benbahmed a expliqué que ces unités attendent depuis 2017. «Nous allons mobiliser des moyens supplémentaires avec une nouvelle approche pour pouvoir rattraper ces retards et permettre ainsi à ces unités de lancer dès cette année la production de médicaments dans des aires thérapeutiques très intéressantes comme l’injectable, l’oncologie, les collyres», ajoutera-t-il. Concernant les masques de protection sanitaire, le ministre a fait savoir que l’Algérie est actuellement en capacité de production de 2 millions de masques non médicaux par jour. Pour les masques chirurgicaux dont la production est assurée par sept producteurs nationaux, les stocks actuels dépassent les 25 millions d’unités, selon Benbahmed. Ce dernier dit assurer la coordination d’un comité multisectoriel pour accélérer le développement de la production et le circuit de distribution des masques vers le grand public. «Des points focaux sont mis en place dans chaque wilaya afin d’assurer, en collaboration avec les walis,

les Chambres d’artisanat et les représentants des PME, la disponibilité

de ces produits nécessaires pour la lutte contre la pandémie», assure le ministre.

