Profitant de la montée des prix du pétrole, le panier brut de l’Opep (ORB) est en train de réaliser ses plus hauts niveaux depuis novembre dernier.

Comptant 13 références, dont l’algérien Sahara Blend, ce panier a vu ses prix grimper encore en fin de semaine, s’établissant à près de 81 dollars le baril, fait savoir l’Organisation des pays exportateurs de ptérole. Elle ne précise pas, cependant, le prix atteint par chacune des références.

En effet, «le prix du panier de treize bruts de l’Opep s’élevait à 80,80 dollars le baril jeudi, contre 80,07 dollars la veille (mercredi)», a précisé l’Opep, soulignant que ces deux journées ont vu l’ORB franchir la barre des 80 dollars pour la première fois depuis le 25 novembre, la veille de l’identification du variant Omicron du coronavirus.

Durant le mois de décembre, le brut de l’Opep s’évaluait entre 70 et 78 dollars le baril, poursuit la même source, expliquant que cette amélioration enregistrée à la fin de la première semaine de 2022, intervient dans «un contexte de stabilisation des prix du brut au marché mondial, soutenus notamment par les efforts de l’Opep et ses alliés pour assurer l’équilibre du marché». Pour rappel, mardi dernier, l’alliance Opep+ a décidé, lors de sa 24ème réunion ministérielle, de maintenir pour février prochain, son plan d’augmentation mensuelle de la production de 400.000 barils/jour, décidé en juillet 2021.

Une décision qui prend en considération «les fondamentaux actuels du marché pétrolier et du consensus sur ses perspectives», insiste la même source.

Introduit en 2005, l’ORB est composé du Sahara Blend (Algérie), le Girassol (Angola), Djeno (Congo), Zafiro (Guinée equatorial), Rabi Light (Gabon), Iran Heavy (Iran), Basra Light (Iraq), Kuwait Export (Koweït), Es Sider (Libye), Bonny Light (Nigéria), Arab Light (Arabie saoudite), Murban (Emirats arabes unis) et Merey (Venezuela).R. E.

