Un groupe terroriste armé est actuellement poursuivi, dans le cadre d’une embuscade opérée, samedi soir à Aïn Defla, par un détachement de l’Armée Nationale Populaire (ANP) ayant entraîné le décès en martyr d’un de ses membres, indique dimanche, dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale (MDN). «Lors d’une embuscade opérée dans la zone de Gaadet Lahdjar, commune de Tarek Ben Ziad, wilaya d’Aïn Defla en 1re Région militaire (RM), un détachement de l’ANP s’est accroché, hier soir 20 juin 2020, avec un groupe terroriste armé, ce qui a causé le décès en martyr du caporal contractuel Znanda Mostafa, pendant l’accomplissement de son devoir national. A l’issue, les détachements de l’ANP participant à cette opération, toujours en cours, ont pris toutes les mesures sécuritaires nécessaires pour le bouclage et le ratissage de cette zone, et la poursuite de ces criminels», précise la même source. «En cette douloureuse circonstance, le Général-major Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’ANP par Intérim, adresse ses sincères condoléances à la famille et aux proches du Chahid, tout en réitérant la détermination et la résolution des Forces de l’ANP à persévérer dans sa lutte contre toute forme de terrorisme et de criminalité organisée, afin de préserver la sécurité et la stabilité à travers tout le territoire du pays», conclut le MDN. Le chef de l’Etat Abdelmadjid Tebboune a également présenté ses condoléances à l’Armée nationale populaire et à la famille du caporal contractuel Znanda Mostafa décédé en martyr. «L’Algérie a perdu, avec le décès au champ d’honneur du caporal Znanda Mostafa, un des héros de la Nation dont le sang a coulé pour la patrie contre un terrorisme barbare», a écrit le Président Tebboune sur les réseaux sociaux, affirmant que le «sang versé par Mustapha et ses prédécesseurs ne sera pas vain car nous vaincrons, avec la volonté d’Allah, les résidus du terrorisme».

Un terroriste

se rend à Adrar

Par ailleurs, un terroriste, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012, s’est rendu hier samedi aux autorités militaires à Adrar, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des Forces de l’Armée Nationale Populaire, un terroriste s’est rendu, le 20 juin 2020, aux autorités militaires à Adrar en 3e Région Militaire. Il s’agit du dénommé “Dechli Bekay” dit “Msalem”, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012», note la même source, précisant que ledit terroriste était «en possession d’un (1) pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de quatre (4) chargeurs de munitions». Sur le plan de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP «a saisi, à El Oued/4e RM, 21390 comprimés psychotropes, tandis qu’un autre détachement a saisi, à Tindouf/3e RM, deux (2) véhicules tout-terrain et (1000) litres de carburants destinés à la contrebande». Par ailleurs, des Garde-côtes et des éléments de la Gendarmerie Nationale «ont mis en échec des tentatives d’émigration clandestine de 100 individus, à Oran, Aïn Témouchent et Tlemcen/2e RM», conclut le communiqué. n

