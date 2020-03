Le confinement des Algériens chez eux pour éviter la propagation du coronavirus ne générera pas de perturbations dans l’alimentation en électricité et gaz, a rassuré le premier responsable du groupe Sonelgaz.

M. Boulakhras, P-DG du groupe, a en effet indiqué que Sonelgaz et ses filiales « demeureront mobilisées pour assurer l’alimentation en électricité et gaz à travers tout le territoire national, notamment en cette conjoncture délicate marquée par

la propagation du coronavirus contraignant les citoyens à rester chez eux ». Il a ajouté, par ailleurs, que « des mesures seront mises en place pour assurer le paiement des factures retardées, une fois la crise sera surmontée ». Cela étant et bien que le patron de Sonelgaz a insisté que la production de l’énergie satisfait la demande, il n’en a moins lancé un appel pour « la rationalisation de la consommation ».

Pour ce qui est du déroulement et du suivi des projets du groupe, M. Boulakhras a souligné que « la pandémie du coronavirus impactait certainement les projets programmés », précisant cependant que des plans « seront élaborés pour rattraper ces retards après la crise. S’agissant des prestations des agences du groupe, M. Boulakras a invité les usagers, dans la perspective de respecter les mesures de prévention, à ne pas se rendre dans ces agences faisant part d’un numéro vert (3303) qui permet aux utilisateurs d’avoir toutes les informations ainsi que pour leurs demandes de travaux de maintenance.

Pour ce qui est des mesures prises en interne dans le cadre de la lutte contre Covid-19, le responsable a souligné que 40% des effectifs non concernés par la sécurité des structures et de la production ont été démobilisés.

Il faut rappeler dans ce sens que le groupe Sonelgaz avait fait part précédemment d’une réunion de crise, tenue avant même que la situation sanitaire ne prenne de l’ampleur.

« Le Groupe avait pris nombre de mesures en prélude de l’activation du plan de crises en vue d’assurer la continuité du service public en cas d’aggravation de cette pandémie », avait-on annoncé. En attendant l’activation de ce plan, il a été décidé de se contenter en matière d’action sur terrain sur les opérations indispensables au bon fonctionnement des réseaux. Il s’agit également de l’interdiction des rassemblements, l’activation des conférences et réunions à distance et la généralisation du port des masques pour le personnel en contact avec les clients. Rassurant ses clients quant à sa capacité d’assurer le service, même avec un nombre réduit de travailleurs en cas d’aggravation de la pandémie, le Groupe Sonelgaz a souligné que ses unités « travaillent en permanence pour le bon fonctionnement de ses structures 7 jours/7 et 24H/24.<

