L’Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a revu à la baisse son estimation pour 2021 de la demande pétrolière mondiale, qui a été moins soutenue que prévu jusqu’à présent malgré de solides perspectives pour la fin d’année.

Dans son rapport mensuel, le cartel estime que la demande pétrolière rebondira de 5,82 millions de barils par jour (mb/j) cette année, alors qu’il prévoyait 5,96 mb/j le mois dernier.

La demande mondiale de brut devrait ainsi atteindre 96,6 mb/j cette année.

«Cette révision à la baisse est principalement due à des données plus faibles que prévu pour les trois premiers trimestres de l’année», explique l’OPEP.

Cela en dépit de facteurs favorables pour la demande au dernier trimestre, comme les besoins en chauffage ou «le passage potentiel du gaz au pétrole dans la production d’électricité», en raison des cours actuellement très élevés du gaz.

Pour 2022, l’OPEP prévoit toujours une demande en hausse de 4,15 mb/j.

Les pays membres du cartel et leurs alliés ont choisi début octobre de reconduire leur stratégie d’augmentation modeste de la production, ignorant les appels à ouvrir davantage les vannes et propulsant les prix vers le haut.

En septembre, les pays de l’OPEP ont augmenté leur production de quelque 486.000 barils par jour par rapport au mois d’août, atteignant ainsi une production de 27,328 mb/j, selon des sources secondaires (indirectes) citées dans le rapport. Le Nigeria et l’Arabie saoudite ont le plus contribué à cette hausse.

