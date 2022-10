L’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, ou l’Opep+, ont décidé mercredi lors de leur 33ème réunion ministérielle, tenue à Vienne, de prolonger la durée de la déclaration de coopération (Doc), jusqu’à fin 2023, selon le communiqué final de la réunion.

Les participants ont décidé de “réaffirmer la décision de la 10e réunion ministérielle Opep et non-Opep du 12 avril 2020 et entérinée lors de réunions ultérieures, notamment la 19e réunion ministérielle Opep et non-Opep du 18 juillet 2021, et de prolonger la durée de la déclaration de coopération jusqu’au 31 décembre 2023”, est-il précisé dans le communiqué.

Les pays membres de l’Opep + ont également décidé d’ajuster à la baisse la production globale de 2 mb/j, par rapport aux niveaux de production requis d’août 2022, à partir de novembre 2022 pour les pays participants de l’Opep et non-Opep ” et “reconfirmer l’ajustement de base approuvé lors de la 19e réunion ministérielle”.

Ces décisions ont été prises, explique l’alliance, ” à la lumière de l’incertitude qui entoure les perspectives de l’économie mondiale et du marché pétrolier, et de la nécessité d’améliorer les orientations à long terme pour le marché pétrolier, et conformément à l’approche réussie d’être proactif et préventif, qui a été systématiquement adoptée par les pays participants de l’Opep et non membres de l’Opep dans la déclaration de coopération”.

D’autre part, les pays de l’Opep+ sont convenus d’ajuster la fréquence des réunions mensuelles du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC) qui se tiendront désormais tous les deux mois et tenir la réunion ministérielle tous les 6 mois conformément à la conférence ordinaire prévue par l’OPEP.

L’Opep+ a aussi décidé, en outre, “d’accorder au JMMC le pouvoir de tenir des réunions supplémentaires ou de demander une réunion ministérielle Opep et non-Opep à tout moment pour aborder l’évolution du marché si nécessaire”.

Enfin, il a été décidé de ” prolonger la période d’indemnisation jusqu’au 31 mars 2023″ tout en affirmant que ” les plans d’indemnisation doivent être soumis conformément à la déclaration de la 15e réunion ministérielle Opep et non-Opep”, selon le communiqué final. Tout en réitérant l’importance “cruciale” d’adhérer à la pleine conformité, l’Opep+ a annoncé la tenue de la 34e réunion ministérielle le 4 décembre prochain.

La 33éme réunion de l’Opep+, qui a été précédée par les travaux de la 45ème réunion du Comité ministériel conjoint de suivi (JMMC), s’est tenue en présentiel au siège de l’Opep à Vienne (Autriche), avec la participation du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab.