L’Organisation mondiale de la santé (OMS) multiplie les alertes sur l’évolution du coronavirus à travers le monde. La pandémie est toujours présente en force, avertit l’OMS qui se réfère aux chiffres macabres inscrits au compte du virus ravageur. Celui-ci vient de franchir deux seuils symboliques, soit plus d’un demi-million de morts et dix millions de cas contrôlés positifs.

C’est dire qu’en plus de ne pas être finie, la Covid-19 s’accélère, souligne-elle, non sans insister sur l’indispensable mobilisation dans le monde sans attendre un vaccin. «Nous voulons tous que tout cela se termine. Nous voulons tous reprendre nos vies. Mais la dure réalité est que c’est loin d’être fini», a, en effet, mis en garde le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pour justifier son inquiétude en hausse, l’organisation cite le cas des Etats-Unis où la maladie fait des «ravages» et de la Chine, où elle semble redémarrer plusieurs mois après son départ depuis ce pays. Les craintes de l’OMS sont d’autant plus justifiées que la pandémie s’accélère en profitant également d’un «monde divisé» et face à «un manque d’unité nationale et de solidarité mondiale (…)». C’est pourquoi «le pire est à venir», insiste-t-elle dans sa mise en garde. Face à cette situation qui devient de plus en plus difficile à maîtriser, notamment après le déconfinement opéré par la quasi-totalité des pays de la planète, l’OMS a décidé d’envoyer «la semaine prochaine» une équipe en Chine, où le virus est apparu en décembre, pour déterminer son origine. «Nous espérons que cela nous permettra de comprendre comment le virus a commencé et ce que nous pouvons faire à l’avenir pour nous préparer», a expliqué M.Ghebreyesus.

En attendant, les citoyens du monde entier doivent mettre en place des «solutions simples afin de sauver des vies maintenant», a-t-il recommandé, ajoutant qu’il faut «tester, tracer, isoler, et mettre en quarantaine les cas». L’OMS continue à alerter sur l’avancée de la pandémie, le nombre de décès par la Covid-19 a atteint 502 599 cas, lundi à 19H, selon des sources officielles citées par l’AFP. Quant au nombre de cas, il était de 10 208 540, selon la même source. Le nombre de décès répertoriés dans le monde a doublé en un peu moins de deux mois, 250 000 le 5 mai, et 50 000 décès supplémentaires ont été enregistrés ces dix derniers jours.

L’Europe est le continent ayant le plus de décès (196 428 pour 2 660 794 cas), suivie par la zone Etats-Unis/Canada (134 538 pour 2 667 981), l’Amérique latine et les Caraïbes (112 321 pour 2 491 030), l’Asie (33 689 pour 1 251 153), le Moyen-Orient (15 819 pour 743 172), l’Afrique (9 671 pour 385 166) et l’Océanie (133 pour 9 244). Les Etats-Unis sont le pays le plus touché, tant en nombre de décès (126 123) que de cas (2 587 154).

Certains pays ont dû faire une pause dans le processus de déconfinement. Ainsi, le gouverneur de Californie a ordonné dimanche la fermeture des bars de Los Angeles et de six autres comtés après un rebond des cas. Cette mesure concerne potentiellement 13,5 millions d’habitants. Au Royaume-Uni, le gouvernement a annoncé lundi soir le durcissement du confinement à Leicester en raison d’une flambée de cas dans cette ville du centre de l’Angleterre, la première à se voir imposer des restrictions locales.

Berceau de la pandémie à Wuhan, dans le centre du pays, la Chine croyait en avoir fini avec le virus mais il a refait son apparition mi-juin à Pékin, au point que les autorités ont fermé des écoles et placé en confinement plusieurs milliers de personnes. Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé que son pays se préparait à une seconde vague «qui pourrait frapper très fort». A lui seul, le Québec compte plus de la moitié des 103 000 cas de coronavirus et des 8 600 décès au pays.

Dans d’autres pays, la crise sanitaire s’est carrément arrêtée de progresser. A l’exemple notamment de la Corée du Sud qui poursuit son retour à la normale, après avoir réussi à maîtriser la situation grâce à une stratégie très poussée de tests et de traçage des contacts des personnes infectées, sans même imposer de confinement. Ailleurs dans le monde, la situation est contrastée. En Iran, par exemple, le masque est obligatoire dans certains lieux publics, avec même le feu vert au rétablissement de mesures restrictives. Le gouvernement iranien a décrété la remobilisation, après avoir annoncé, lundi, 162 morts supplémentaires en 24 heures, soit le bilan quotidien le plus élevé depuis le début de l’épidémie en février. En Amérique Latine, le pays le plus lourdement touché est le Brésil, qui comptait lundi 58 314 morts sur 1 368 195 cas confirmés, selon les autorités.

L’Union Européenne, où la pandémie de la Covid-19 est en recul, s’apprêtait hier à publier la liste des pays dont elle va ré-accepter les voyageurs. Après des jours de tractations, les pays de l’UE devaient, sauf difficultés de dernière minute, voter à la majorité qualifiée pour décider d’ouvrir leurs frontières dès aujourd’hui 1er juillet aux ressortissants d’une quinzaine de pays tiers dont la situation épidémiologique est jugée satisfaisante, ce qui exclut notamment les Etats-Unis. <

