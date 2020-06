Selon les informations de Var-Matin et L’Equipe, Mourad Boudjellal pourrait bien être au cœur d’un énorme projet de rachat concernant l’Olympique de Marseille, conduit par un homme d’affaires franco-tunisien et des fonds du Moyen-Orient. Les supporters de l’OM y sont maintenant habitués. Lorsqu’on évoque le feuilleton de la possible vente de leur club (le fameux hashtag #VenteOM sur les réseaux sociaux), un rebondissement n’est jamais bien loin. Et hier, en voilà un de taille. Selon Var-Matin et L’Equipe, Mourad Boudjellal mènerait actuellement un projet de rachat du club olympien, où l’on retrouverait notamment un homme d’affaires franco-tunisien et des fonds du Moyen-Orient.

Des sommes « hallucinantes »

Le quotidien varois parle littéralement d’un projet aux sommes « hallucinantes », avec des « émissaires du Moyen-Orient prêts à injecter des centaines de millions d’euros » dans l’OM. « On évoque même des sommes hallucinantes, des fonds d’ailleurs étatiques, à faire pâlir le PSG », peut-on lire dans Var-Matin. De son côté, L’Equipe, qui confirme l’information, évoque « une banque privée d’affaires de dimension internationale » mandatée pour établir le contact avec Frank McCourt, le patron de l’OM.

« Je l’ai déjà démentie je ne sais pas combien de fois. Je le dis encore avec grand plaisir : c’est n’importe quoi, ce sont des fakes news. Le club n’est pas à vendre », annonçait de son côté Jacques-Henri Eyraud à la mi-mai. Depuis, les choses pourraient bien avoir changé. Cette fois, c’est sûr : le feuilleton autour de la vente de l’OM est (re)parti.

La FIFA débloque un fonds d’aide de 1,3 milliard d’euros pour les fédérations

La FIFA a débloqué jeudi un fonds d’aide aux fédérations d’une valeur de 1,32 milliard d’euros sous forme de subventions et de prêts, a annoncé Gianni Infantino. « La FIFA a approuvé à l’unanimité ce plan d’aide », a déclaré le président de l’instance internationale, précisant que la FIFA exercera « un contrôle strict de l’utilisation des fonds ». Le versement anticipé d’un montant de 133 millions d’euros d’aides aux fédérations avait déjà été annoncé en avril. n

