Au moins, avec lui, pas de doute, le débat du « grand attaquant » aurait pris fin. Mais ça ne sera pas pour cette fois. Selon La Provence, l’OM a refusé ces derniers jours de s’aventurer dans le dossier Diego Costa. L’attaquant espagnol, libre depuis son départ de l’Atlético de Madrid, aurait été proposé à Pablo Longoria qui a préféré ne pas donner suite.



Un salaire hors de portée

Si le profil de l’international espagnol « n’a pas éveillé l’intérêt » du head of football de l’OM, c’est aussi parce qu’il est légèrement hors marché pour les finances marseillaises. A 32 ans, Costa est notamment passé par Chelsea et l’Atlético, où son salaire a fatalement gonflé. A 8 millions d’euros l’année, il serait devenu le joueur le mieux payé du vestiaire marseillais, et de très loin (Kevin Strootman, avant son prêt imminent au Genoa, touchait 6 millions d’euros par an).

Mais ce n’est pas tout : à 32 ans, Costa ne colle pas tout à fait aux habitudes de recrutement de l’Ibère, adepte de jeunes joueurs au coût moindre. Ses blessures récurrentes ces derniers mois ainsi que son caractère volcanique, s’il aurait pu séduire le Vélodrome, a aussi refroidi le dirigeant marseillais. D’ici là, l’OM continue sa quête. Sans vraiment trouver chaussure à son pied…

