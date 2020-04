Hanane Achraoui, membre du comité exécutif de l’Organisation de la Libération de Palestine (OLP), , a condamné les propos du secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, sur l’annexion par l’occupant israélien de la Cisjordanie les qualifiant d' »honteux ». Dans un communiqué, Mme Achraoui a indiqué jeudi que: « Encore une fois, l’administration américaine prouve ses intentions et sa complicité et continue de soutenir et d’encourager les violations israéliennes fondées sur l’annexion et le vol des terres palestiniennes, et fournit à l’Etat occupant la couverture nécessaire pour être à l’abri de punition…« , selon l’agence de presse palestinienne, Wafa. Selon elle, les Etats-Unis et Israël « violent systématiquement le droit international et les résolutions de la légitimité internationale et la communauté internationale doit les poursuivre en justice« . La décision d’annexer ou non des pans entiers de la Cisjordanie reviendra « en dernier ressort » à l’Etat hébreu, avait déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, provoquant la colère des Palestiniens. L’annexion des implantations israéliennes et de la Vallée du Jourdain a été proposée dans le « plan de paix » du président américain Donald Trump, rejeté par les Palestiniens.

