Les dégâts socio-économiques occasionnés par le coronavirus n’en finissement pas d’être comptés par les institutions et organismes internationaux qui évaluent son impact à l’échelle planétaire.

Comptés, mais aussi recomptés avec des scénarios des plus sombres, illustrés par des chiffres alarmants sur le coup de masse porté par les mesures de confinement aux entreprises. Et c’est sur fond d’un tableau peu reluisant du monde du travail que l’Organisation internationale du travail (OIT) vient de publier une nouvelle note d’orientation sur son site web, mettant en exergue une «crise inédite» dans le monde de l’emploi.

Publié par le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, le document de synthèse sur le monde du travail et la Covid-19 montre que la quasi-totalité des travailleurs dans le monde, soit 94 %, vivent dans des pays qui ont mis en place sous une forme ou une autre des mesures de fermeture des lieux de travail en mai 2020. C’est pourquoi l’organisation onusienne prévoit des pertes massives d’heures de travail au deuxième trimestre 2020, équivalant à 305 millions d’emplois à temps plein, tandis que 38 % de la main-d’œuvre, soit quelque 1,25 milliard de travailleurs, sont employés dans des secteurs à haut risque, a fait savoir son Secrétaire général.

Par ailleurs, les quelque 2 milliards de personnes qui travaillent dans l’économie informelle – souvent sans droits du travail ni protection sociale – ont subi une baisse de revenus de 60% rien qu’au cours du premier mois de la crise. Au niveau mondial, plus de 4 personnes sur 10 qui travaillent dans les secteurs gravement touchés sont des jeunes. Ajoutée aux perturbations de l’éducation et de la formation, cette situation les expose au risque de devenir la «génération confinée qui subira pendant longtemps les effets de cette crise», fait remarquer M. Gueterres.

La situation est d’autant plus grave que les petites et moyennes entreprises – qui sont le moteur de l’économie mondiale – souffrent énormément et que beaucoup risquent de ne pas s’en remettre, soutient l’analyse, ajoutant que les personnes vivant dans les pays en développement ou en situation de fragilité sont exposées aux risques les plus graves, en partie parce qu’elles sont moins résilientes. De plus, ce sont les personnes qui étaient déjà en situation précaire qui subissent le plus l’impact socio-économique de la pandémie, écrit-on sur le document de l’ONU, qui s’inspire de la synthèse de l’OIT.

En effet, la plupart des personnes qui ont perdu leur emploi et leurs moyens de subsistance ces derniers mois ne seront pas en mesure de réintégrer les marchés du travail de sitôt», alerte l’organisation onusienne. Cette dernière précise que les femmes, en particulier, ont été très durement frappées. Elles sont représentées de manière disproportionnée dans les secteurs à haut risque et sont souvent les premières à perdre leur emploi et les dernières à retrouver du travail. La note prévient également que les personnes en situation de handicap, déjà victimes d’exclusion en matière d’emploi, risquent aussi davantage d’être confrontées à de plus grandes difficultés pour retrouver un emploi au moment de la reprise. Face à cette situation sans précédent, M. Gueterres considère que «le monde du travail ne peut pas et ne doit pas rester le même après cette crise» et que «l’heure est venue de coordonner l’action mondiale, régionale et nationale pour créer des conditions de travail décentes pour tous, point de départ d’une reprise verte, inclusive et résiliente».

«La pandémie de la Covid-19 a bouleversé le monde du travail. Aucun travailleur, aucune entreprise sur la planète n’a été épargné», prévient le Secrétaire général de l’ONU, avant de recommander «d’apporter un soutien immédiat aux travailleurs, aux entreprises, à l’emploi et aux revenus afin d’éviter les fermetures, les pertes d’emplois et la baisse des revenus».

Dans le même ordre d’idée, M. Gueterres souligne qu’«il faut se mobiliser dès maintenant pour une relance verte, durable, inclusive et centrée sur l’humain, une reprise qui exploite le potentiel des nouvelles technologies pour créer des emplois décents pour tous et qui tire partie des solutions créatives et positives trouvées par les entreprises et les travailleurs pour s’adapter à cette situation». n

Articles similaires